Не Цыганков и не Довбик. Выбран лучший гол октября VBET Лиги

Титульный спонсор Украинской Премьер-лиги компания VBET вместе с UA-Футбол неделю назад запустили голосование за лучший гол октября, забитый в высшем дивизионе чемпионата Украины. Мы определили пять претендентов, среди которых болельщики путем голосования выбирали победителя.

На почетное звание претендовали поразивший ворота "Зари" пяткой Даниил Сикан из "Шахтера", динамовец Виктор Цыганков со своим голом в ворота "Днепра-1", Аллахяр Саядманеш из "Зари", забивший "Металлисту 1925", Артем Довбик из "Днепра-1" с ударом почти с нулевого угла в ворота "Львова" и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук, закрутивший мяч в девятку ворот "Мариуполя".

Голосование длилось почти неделю. Главная борьба разгорелась между Артемом Довбиком и Аллахяром Саядманешем. В итоге победу одержал форвард луганской "Зари", осенью радующий феерической игрой как болельщиков своей команды, так и нейтральных любителей футбола. За него проголосовали 53,7% респондентов, Артем Довбик получил 42,4% голосов, третье место со скромным результатом 1,9% занял Виктор Цыганков.

Свой гол Аллахяр забил в 13-м туре VBET Лиги. На 55-й минуте он пяткой сбросил мяч Александру Гладкому и побежал в свободную зону. Форвард почувствовал эпизод и идеально вернул мяч под удар иранскому легионеру, а тот сразу пробил в верхний угол.

Учитывая октябрьские выступления Аллахяра, неудивительно, что на днях появилась информация о заинтересованности со стороны бельгийского гранда "Андерлехта". Как известно, Саядманеш выступает в составе Зари на правах аренды, его контракт принадлежит турецкому "Фенербахче" и зимой он должен вернуться в Стамбул. "Заря" имеет право выкупить футболиста, однако пока не было сообщений о переговорах между сторонами. При этом интерес к Аллахяру также приписывали "Динамо" и "Шахтеру".

Итак, лучший гол месяца VBET Лиги определен – приветствуйте Аллахяра Саядманеша! Впереди новые голосования мы уже собираем претендентов на лучший гол ноября. Тем более что VBET Лига регулярно радует футбольными шедеврами.