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Авагимян: Думаю, что всем динамовцам в Черноморце комфортно и все чувствуют себя нормально

Премьер-лига
(2 голосов)

Возвращаясь к вопросу протестов одесских ультрас

Авагимян: Думаю, что всем динамовцам в Черноморце комфортно и все чувствуют себя нормально

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян рассказал о том, как команда реагировала на поведение болельщиков. Фанаты одесситов недовольны обилием в составе арендованных игроков у киевского "Динамо".

— Поддержки фанатов "Черноморцу" не хватает?

— Конечно же, не хватает. Всегда приятнее играть при поддержке своих фанатов. Когда я раньше играл против "Черноморца", то приезжая в Одессу, ультрас всегда были на стадионе. Их присутствие создавало особую атмосферу, заводило. Жаль, что их сейчас нет. Но все равно на домашние игры приходит немало болельщиков, поддержку которых мы ощущаем. Большое им спасибо за это.

— Что, по-вашему, может изменить к лучшему отношение одесских болельщиков, которые негативно настроены на наличие в "Черноморце" огромного количества арендованных у киевского "Динамо" игроков?

— Думаю, что в данной ситуации эти болельщики вряд ли примут такую действительность. Возможно, наши результаты каким-то образом на нее повлияют. Полагаю, что здесь больше прослеживаются политические взгляды, а при этом, как часто бывает, редко что-то может поменяться.

— Арендованные динамовцы в связи с этим по-прежнему чувствуют себя не совсем комфортно в "Черноморце"?

— Да нет. Я думаю, что всем комфортно и все чувствуют себя нормально. Может, в самом начале своего пребывания в "Черноморце" ребята были шокированы, но потом свыклись с этим.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Артур Авагимян
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Комментарии (3)
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kukarekin (Одесса)
09.11.2021 в 19:22
Есть несколько перспективных игроков в составе, но их после обкатки без обязательств суркисня заберет, это ванат, смирный и дубко. При чем первый при постоянной работе над собой.
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alexmoor (Ясинувата - Україна)
09.11.2021 в 19:53
Дубко в оренді з Ворскли.
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kukarekin (Одесса)
09.11.2021 в 19:18
Артур скромняга!
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-1


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