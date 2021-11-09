Ингулец сыграет спарринг с Александрией и просмотрит легионера

" Ингулец " возобновит подготовку к следующему туру УПЛ 11 ноября.

Во время ноябрьской паузы в чемпионате, вызванной участием национальной сборной Украины в международных матчах, "Ингулец" сыграет 14 ноября контрольный поединок с соседями из "Александрии".

По имеющейся информации в ближайшие дни в расположение "Ингульца" должен прибыть на просмотр легионер. Травмированных среди футболистов из Петрово — нет.

Напомним, что "Ингулец" занимает 14 место в чемпионате УПЛ, набрав девять очков.