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Ингулец сыграет спарринг с Александрией и просмотрит легионера

Премьер-лига
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Команда начнет подготовку к следующему матчу 11 ноября

Ингулец сыграет спарринг с Александрией и просмотрит легионера

фото - ФК Інгулець

Новина українською

"Ингулец" возобновит подготовку к следующему туру УПЛ 11 ноября.

Во время ноябрьской паузы в чемпионате, вызванной участием национальной сборной Украины в международных матчах, "Ингулец" сыграет 14 ноября контрольный поединок с соседями из "Александрии".

По имеющейся информации в ближайшие дни в расположение "Ингульца" должен прибыть на просмотр легионер. Травмированных среди футболистов из Петрово — нет.

Напомним, что "Ингулец" занимает 14 место в чемпионате УПЛ, набрав девять очков.

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В статье: ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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