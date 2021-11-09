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Диалло: В основе Динамо меня удивил Шапаренко. Хочу тоже так играть
Парень понимает, что ему есть куда расти
фото - Олександр Приходько
Вингер юношеской команды "
"Я тренировался с основой "Динамо" три раза. Почувствовал, что у "Динамо" сильные футболисты. Но у меня также было ощущение, что я могу играть на их уровне. Если я буду много работать, попаду туда. Но, если честно, разница большая. Основа намного сильнее. Но думаю, что я готов играть в первой команде.
Один игрок меня очень удивил. Мне понравился Шапаренко. Смотрел на него и понимал, что хочу тоже так играть. Начнем с приема: как легко и мягко он останавливает мяч. Дальше — контроль на очень высоком уровне. Я сразу понял, что это игрок с большим будущим", - сказал Диалло.
Напомним, что Диалло забил пять голов в четырех турах Юношеской лиги УЕФА и делит первое место в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша турнира.
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