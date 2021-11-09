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Диалло: В основе Динамо меня удивил Шапаренко. Хочу тоже так играть

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень понимает, что ему есть куда расти

Диалло: В основе Динамо меня удивил Шапаренко. Хочу тоже так играть

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вингер юношеской команды "Динамо" U-19 Самба Диалло рассказал о работе с основой киевлян и выделил полузащитника Николая Шапаренко.

"Я тренировался с основой "Динамо" три раза. Почувствовал, что у "Динамо" сильные футболисты. Но у меня также было ощущение, что я могу играть на их уровне. Если я буду много работать, попаду туда. Но, если честно, разница большая. Основа намного сильнее. Но думаю, что я готов играть в первой команде.

Один игрок меня очень удивил. Мне понравился Шапаренко. Смотрел на него и понимал, что хочу тоже так играть. Начнем с приема: как легко и мягко он останавливает мяч. Дальше — контроль на очень высоком уровне. Я сразу понял, что это игрок с большим будущим", - сказал Диалло.

Напомним, что Диалло забил пять голов в четырех турах Юношеской лиги УЕФА и делит первое место в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша турнира.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Самба Диалло
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Prach13 (Дрогобич)
10.11.2021 в 10:46
При не поганій техніці Шапаренко перетягує мяча і бачить поле слабенько,з ударом потрібно ще працювати,не завжди приймає правельні рішення!але як на мене,він думає що вже зірка!наш Худоб'як був десь на його рівні але вів себе поскромніше,а цей не рідко хамить.Пишу не для того що б його облити!є побажання що б людина росла і стала реально зіркою украінського футболу!в нього є талант,потрібний ріст.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 10:24
Шкапаренко, как Прокопенко в ГазМяс!
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