Аллахьяр получил вызов в сборную Ирана

20-летний нападающий " Зари " Аллахьяр Сайядманеш вызван в национальную сборную Ирана и уже отправился в расположение команды.

Аллахьяр примет участие в двух матчах квалификации на ЧМ-2022, где иранцы встретятся со сборными Ливана и Сирии на выезде. Поединки состоятся 11 и 16 ноября.

Напомним, что на данный момент Аллахяр сыграл за сборную Ирана два матча. Дебютировал в июне 2019 в товарищеском матче против Сирии (5:0), в котором забил один гол, а затем после долгого перерыва в марте 2021 вышел на замену в товарняке против тех же сирийцев.