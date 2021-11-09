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Аллахьяр получил вызов в сборную Ирана

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард уже отправился в расположение национальной команды

Аллахьяр получил вызов в сборную Ирана

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

20-летний нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш вызван в национальную сборную Ирана и уже отправился в расположение команды.

Аллахьяр примет участие в двух матчах квалификации на ЧМ-2022, где иранцы встретятся со сборными Ливана и Сирии на выезде. Поединки состоятся 11 и 16 ноября.

Напомним, что на данный момент Аллахяр сыграл за сборную Ирана два матча. Дебютировал в июне 2019 в товарищеском матче против Сирии (5:0), в котором забил один гол, а затем после долгого перерыва в марте 2021 вышел на замену в товарняке против тех же сирийцев.

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В статье: Заря (Луганск) Иран Аллахяр Саядманеш
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (2)
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Lion Killer (Львів)
10.11.2021 в 00:37
Зорі треба його викупляти всіма правдами не правдами. За пів року рік продадуть 2 рази дорожче
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Ramses_ua (Запоріжжя)
10.11.2021 в 08:47
Згоден на 100 відсотків.І в наших грандах гравець основи був би
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0
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