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Аллахьяр получил вызов в сборную Ирана
Форвард уже отправился в расположение национальной команды
Фото: ФК Заря Луганск
20-летний нападающий "
Аллахьяр примет участие в двух матчах квалификации на ЧМ-2022, где иранцы встретятся со сборными Ливана и Сирии на выезде. Поединки состоятся 11 и 16 ноября.
Напомним, что на данный момент Аллахяр сыграл за сборную Ирана два матча. Дебютировал в июне 2019 в товарищеском матче против Сирии (5:0), в котором забил один гол, а затем после долгого перерыва в марте 2021 вышел на замену в товарняке против тех же сирийцев.
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