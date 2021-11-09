Смахнув скупую мужскую слезу. Как Дентиньо прощался с Шахтером - ВИДЕО

Бразильский форвард " Шахтера " Дентиньо, который провел за команду 197 матчей, недавно покинул клуб.

Прощание в раздевалке с командой вышло теплым и трогательным - директор клуба Дарио Срна подарил бразильцу футболку с номером 197, партнеры аплодировали игроку, ну а сам Дентиньо смахнул скупую мужскую слезу.

Напомним, что придя в клуб летом 2011 года из "Коринтианса", Дентиньо забил за "горняков" 29 голов в 197 матчах. C командой завоевал 16 трофеев – 6 побед в УПЛ, 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины.