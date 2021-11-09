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Смахнув скупую мужскую слезу. Как Дентиньо прощался с Шахтером - ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

197 матчей, 29 голов, 16 трофеев

Смахнув скупую мужскую слезу. Как Дентиньо прощался с Шахтером - ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бразильский форвард "Шахтера" Дентиньо, который провел за команду 197 матчей, недавно покинул клуб.

Прощание в раздевалке с командой вышло теплым и трогательным - директор клуба Дарио Срна подарил бразильцу футболку с номером 197, партнеры аплодировали игроку, ну а сам Дентиньо смахнул скупую мужскую слезу.

Напомним, что придя в клуб летом 2011 года из "Коринтианса", Дентиньо забил за "горняков" 29 голов в 197 матчах. C командой завоевал 16 трофеев – 6 побед в УПЛ, 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк)
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 21:12
Бувай здоровий!
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.11.2021 в 21:12
""просто тушь попала в глаз ленинградского завода...""
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0
0
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2.dc (Николаев)
09.11.2021 в 20:27
"Прощание в раздевалке с командой вышло теплым и трогательным" … Они б ещё пошли, и все вместе за гаражами покурили - не мудрено, что чувак расчувствовался, за 10 лет только на "раздевалку" и наработал …
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+1
0
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ProstoFAN (Донецк)
09.11.2021 в 20:06
Спасибо и удачи!
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+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.11.2021 в 19:53
Лєгєнда !
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+1
0
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2.dc (Николаев)
09.11.2021 в 20:20
… скорее Сказка о потерянном времеени. …
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0
-1


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