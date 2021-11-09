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Ранжел: В Австрии дважды сталкивался с расизмом. Человеческая природа одна

Премьер-лига
(1 голосов)

Но в Полтаве бразильца любят и поддерживают

Ранжел: В Австрии дважды сталкивался с расизмом. Человеческая природа одна

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Нападающий "Ворсклы" Лукаас Ранжел, который ранее поиграл в Австрии и Финляндии, рассказал о жизни в Украине и проблеме расизма в нашей стране и в Европе.

- Сравните жизнь в Австрии и Финляндии?

- Уровень жизни в этих странах очень высокий. В плане качества жизни эти две страны находятся на одном уровне. Неимоверно дорогие страны. Цены космические на все – на продукты, питание, недвижимость. Много съедают налоги с зарплаты. В этих странах не пошикуешь.

- Снег впервые увидели в Австрии?

- Да. В Бразилии нет снега, как и нет холодов. Месяца два привыкал к альпийскому климату и ходил под впечатлением от снега. Это было что-то новое. Ощущения странные, если честно. Но месяца через три уже не обращал внимания на снег. Привык. Единственное, сложно играть в таких условиях.

- Для бразильцев остро стоит тема расизма. Вы сталкивались с расизмом в Европе?

- К сожалению, да. В Австрии дважды. Мы живем в XXI веке, но по-прежнему эта проблема никуда не делась. Я стараюсь адекватно ее воспринимать. Точнее не реагировать. Понимаю, что это зависит от культуры человека, отсутствия воспитания. Люди разные, но человеческая природа-то одна – мы все едим, пьем, спим. Надеюсь, со временем эта проблема исчезнет.

- Что в Украине хорошо, а что плохо?

- Спасибо Богу, ни с чем плохим на сегодняшний день в Украине не сталкивался. Как уже говорил, в клубе ко мне тепло относятся. Я ни в чем не нуждаюсь. В Полтаве мою семью любят - узнают в городе, желают всего наилучшего. Это очень приятно.

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В статье: Ворскла (Полтава) Лукас Рангел
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Источник:
fanday

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Комментарии (3)
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Bandura (Klagenfurt)
09.11.2021 в 22:49
шо він звиздить…в Австрії навіть пташка не пердне нічого проти чорних чи арабів бо з неї шкуру спустять…ниють млять як принцеси…
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simargl (Чернигов)
09.11.2021 в 21:26
Вывод у него прост. Природа белых везде одинаковая. Удивительно, жила себе монорасса на территории 2000 лет, толерантно жгли на кострах или сажали на кол инакомыслящих, ходили в крестовые походы, гоняли иудеев, воевали соседей, вобщем развлекались как могли, но тут кто-то приехал из "центра цивилизации" и рассказывает хозяевам о культуре, образовании, учит хорошим манерам. Всячески заостряет внимание на своей особе и своей же тонкой душевной организации... возможно не все рады его приезду, а кто-то даже заметил, что парень где-то подзагарел. Ну так принимай себя таким какой есть. Мы же не просим становиться перед нами на колени татаро-монголов к примеру за иго ...
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 22:18
От дурак так дурак...Соромно за тебе...
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