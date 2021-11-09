Ранжел: В Австрии дважды сталкивался с расизмом. Человеческая природа одна

Нападающий " Ворсклы " Лукаас Ранжел, который ранее поиграл в Австрии и Финляндии, рассказал о жизни в Украине и проблеме расизма в нашей стране и в Европе.

- Сравните жизнь в Австрии и Финляндии?

- Уровень жизни в этих странах очень высокий. В плане качества жизни эти две страны находятся на одном уровне. Неимоверно дорогие страны. Цены космические на все – на продукты, питание, недвижимость. Много съедают налоги с зарплаты. В этих странах не пошикуешь.

- Снег впервые увидели в Австрии?

- Да. В Бразилии нет снега, как и нет холодов. Месяца два привыкал к альпийскому климату и ходил под впечатлением от снега. Это было что-то новое. Ощущения странные, если честно. Но месяца через три уже не обращал внимания на снег. Привык. Единственное, сложно играть в таких условиях.

- Для бразильцев остро стоит тема расизма. Вы сталкивались с расизмом в Европе?

- К сожалению, да. В Австрии дважды. Мы живем в XXI веке, но по-прежнему эта проблема никуда не делась. Я стараюсь адекватно ее воспринимать. Точнее не реагировать. Понимаю, что это зависит от культуры человека, отсутствия воспитания. Люди разные, но человеческая природа-то одна – мы все едим, пьем, спим. Надеюсь, со временем эта проблема исчезнет.

- Что в Украине хорошо, а что плохо?

- Спасибо Богу, ни с чем плохим на сегодняшний день в Украине не сталкивался. Как уже говорил, в клубе ко мне тепло относятся. Я ни в чем не нуждаюсь. В Полтаве мою семью любят - узнают в городе, желают всего наилучшего. Это очень приятно.