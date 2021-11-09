  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Комитет по этике и честной игре УАФ рассмотрит возможные проявления расизма в матче Динамо - Ворскла
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комитет по этике и честной игре УАФ рассмотрит возможные проявления расизма в матче Динамо - Ворскла

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Киевлянам могут грозить матчи при пустых трибунах и штраф

Комитет по этике и честной игре УАФ рассмотрит возможные проявления расизма в матче Динамо - Ворскла

Новина українською

После матча 14-го тура УПЛ с "Динамо" (2:1) нападающий "Ворсклы" Ранжел заявил о проявлениях расизма по отношению к нему со стороны трибун, а также хавбека киевлян Николая Шапаренко.

Ранее сообщалось, что КДК УАФ не может завести дело по данному инциденту, так как он не был отображен в рапортах арбитра и делегата матча. Впрочем, скорее всего, дело рассмотрит Комитет этики и честной игры УАФ.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола в ответ на запрос "Фокуса".

"Вопрос о возможных проявлениях расизма будет рассмотрен Комитетом по этике и честной игре УАФ. В случае установления таких фактов дело будет передано на рассмотрение КДК УАФ", — ответили источнику в пресс-службе.

О сроках рассмотрения этого дела в главном футбольном органе страны ответить затрудняются. Что же касается санкций, которые могут быть применены к "Динамо" и Николаю Шапаренко, то в пресс-службе организации ссылаются на статью 25 дисциплинарных правил УАФ. Согласно пункту 1 этой статьи, любое лицо, которое продемонстрировало акт дискриминации по отношению к другим участникам, может быть отстранено на длительный срок.

  • Дискриминация и/или расизм, публичные выражения в оскорбительной форме по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, политических и религиозных убеждений, пола или этнического происхождения, а также любой другой акт дискриминации и/или расизма или пренебрежения любым лицом к конкретно определенному человеку или конкретно определенной группы людей до, во время и после матча влечет отстранение не менее чем на 10 (десять) матчей любого уровня.
  • Орган накладывает на нарушителя запрет на посещение матчей на стадионах сроком не менее 2 (двух) лет и применяет дисциплинарную санкцию в виде обязательного денежного взноса в сумме не менее 100 000 грн., а также рассматривает вопрос о дисквалификации стадиона на определенный срок. Если указанные действия совершены официальным лицом, к нему применяется дисциплинарная санкция в виде обязательного денежного взноса на сумму не менее 150 000 грн.
  • Если несколько (группа) лиц (официальные лица и/или футболисты) из одного футбольного клуба одновременно нарушают положения пункта 1, а также имеющиеся другие отягчающие обстоятельства, то с такой команды может быть снято 3 очка за первое нарушение и 6 очков за второе . В случае дальнейшего нарушения команда подлежит переводу в низшую лигу.
  • Если болельщики команды массово (группой от 5 человек) нарушают положения пункта 1 настоящей статьи до, во время и после матча, к клубу применяется дисциплинарная санкция в виде обязательного денежного взноса на сумму не менее 250 000 грн. независимо от вины клуба и болельщиков.
  • В случае повторений нарушений положений пункта 1 настоящей статьи могут применяться дополнительные санкции, например дисквалификация стадиона, проведение матча без болельщиков или с частично закрытыми трибунами (секторами) запрет проведения матча, снятие очков или отстранение от соревнований.
  • Болельщикам, нарушающим положения пункта 1 настоящей статьи, запрещается посещать матчи на стадионах в течение не менее 2 (двух) лет.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (21)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 22:31
Всі розуміють звідки вітер віє ! Як тільки ржавих попалили на вказівках суддям ВАР, так зразу ж -- расизм, всі різко ЗАБУЛИ за СКАНДАЛ з КЕРУВАННЯМ суддями....
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
09.11.2021 в 21:54
Все правильно Ша... розстріляти, Динамо прихватизувати та продати, їх вболівальників посадити Я нічого не переплутав? Невже не зрозуміло, що у нас рабами були БІЛІ та й до знущання над неграми в Америці та інших віддалених країнах відношення не маємо Тому найкращий засіб особо ранимим особам не ображатись на те що на чорне кажуть чорне! Ну і навантажте залишки мізків тих дикунів... не порівнюйте себе з ... самі знаєте з ким не реагуйте на чужі глупства. Так вони будуть шукати інші засоби вас дістати, але то їх проблеми.
Ответить
0
-2
avatar
Ди (Киев)
09.11.2021 в 21:44
Я не расист...но честно ,они задолбали и перебарщивают...на колени перед ними заставляют становиться...я помню по институту...как они себя вели, когда больше трёх собирались... шимпанзе курят в сторонке...
Ответить
+5
-2
avatar
simargl (Чернигов)
09.11.2021 в 21:29
Да уж... накажут. Засчитают поражение в игре с Ворсклой 1-2 !!!! Или матч без зрителей на выезде )))
Ответить
+1
-5
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
09.11.2021 в 21:28
Ох і насадять Колю на кілок за негра.Цікаво як би образили білого в Африці,то негри тоже негра на куски рвали ,чи ні.
Ответить
+4
-2
krakow (Херсон)
09.11.2021 в 21:31
Значит,надо брать пример с Африки.Там белых не любят.
Ответить
+1
-1
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
09.11.2021 в 21:49
Я не пишу що брати приклад.Просто грав футбол і знаю що на емоціях і не таке можна сказати.Те що чорні спекулюють тим це ніхт гут.
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 21:22
В Африку его, привязать за ногу к пальме, пусть маленькие чунга-чангочки опсикивают его!
Ответить
+2
-6
avatar
simargl (Чернигов)
09.11.2021 в 21:30
Тебя, похоже, уже опсикали...
Ответить
+5
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 21:19
Кастрировать их всех, этих голубцов!
Ответить
+1
-6
Рівнянин (Рівне)
09.11.2021 в 21:10
Ну занадто багато бандерлогів розвелось в Україні.Пора створювати ку-клукс-клан.
Ответить
+3
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 22:34
Так ще не всіх свинособак перевішали...Не поспішай..
Ответить
0
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
09.11.2021 в 21:05
Дисквалифицировать на год! Или пусть добровольно проходит курсы про разнообразие, где преподают черные геи.
Ответить
+3
-5
avatar
simargl (Чернигов)
09.11.2021 в 21:31
Жестокий ты.. ))
Ответить
0
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 22:22
Тебе заднєприводним на цих курсах зробили, олексін ???
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
09.11.2021 в 20:38
Условно дадут в лучшем случаи .это же динамовец
Ответить
+2
-8
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 22:28
а ти свинособака щоб хотів ????
Ответить
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.11.2021 в 20:16
Замордують Колю ...Якраз вчасно , перед матчами збірної . Щоб натхнення більше було !
Ответить
+6
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 19:55
А які у підахметівців є докази, крім блєяння чорнодупого?
Ответить
+6
-8
oleg.m.3972 (Харьков)
09.11.2021 в 20:28
Идиот, при чём Ахметов к игроку Ворсклы ? Вот уж действительно... Хто всрався ? Невистка...
Ответить
+5
-6
Former
09.11.2021 в 20:30
Твои оскорбления Ранджела -хороший доказ расизма болел ДК
Ответить
+2
-5


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...