Комитет по этике и честной игре УАФ рассмотрит возможные проявления расизма в матче Динамо - Ворскла

После матча 14-го тура УПЛ с "Динамо" (2:1) нападающий "Ворсклы" Ранжел заявил о проявлениях расизма по отношению к нему со стороны трибун, а также хавбека киевлян Николая Шапаренко .

Ранее сообщалось, что КДК УАФ не может завести дело по данному инциденту, так как он не был отображен в рапортах арбитра и делегата матча. Впрочем, скорее всего, дело рассмотрит Комитет этики и честной игры УАФ.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола в ответ на запрос "Фокуса".

"Вопрос о возможных проявлениях расизма будет рассмотрен Комитетом по этике и честной игре УАФ. В случае установления таких фактов дело будет передано на рассмотрение КДК УАФ", — ответили источнику в пресс-службе.

О сроках рассмотрения этого дела в главном футбольном органе страны ответить затрудняются. Что же касается санкций, которые могут быть применены к "Динамо" и Николаю Шапаренко, то в пресс-службе организации ссылаются на статью 25 дисциплинарных правил УАФ. Согласно пункту 1 этой статьи, любое лицо, которое продемонстрировало акт дискриминации по отношению к другим участникам, может быть отстранено на длительный срок.