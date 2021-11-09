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Комитет по этике и честной игре УАФ рассмотрит возможные проявления расизма в матче Динамо - Ворскла
Киевлянам могут грозить матчи при пустых трибунах и штраф
После матча 14-го тура УПЛ с "Динамо" (2:1) нападающий "Ворсклы" Ранжел заявил о проявлениях расизма по отношению к нему со стороны трибун, а также
Ранее сообщалось, что КДК УАФ не может завести дело по данному инциденту, так как он не был отображен в рапортах арбитра и делегата матча. Впрочем, скорее всего, дело рассмотрит Комитет этики и честной игры УАФ.
Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола в ответ на запрос "Фокуса".
"Вопрос о возможных проявлениях расизма будет рассмотрен Комитетом по этике и честной игре УАФ. В случае установления таких фактов дело будет передано на рассмотрение КДК УАФ", — ответили источнику в пресс-службе.
О сроках рассмотрения этого дела в главном футбольном органе страны ответить затрудняются. Что же касается санкций, которые могут быть применены к "Динамо" и Николаю Шапаренко, то в пресс-службе организации ссылаются на статью 25 дисциплинарных правил УАФ. Согласно пункту 1 этой статьи, любое лицо, которое продемонстрировало акт дискриминации по отношению к другим участникам, может быть отстранено на длительный срок.
- Дискриминация и/или расизм, публичные выражения в оскорбительной форме по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, политических и религиозных убеждений, пола или этнического происхождения, а также любой другой акт дискриминации и/или расизма или пренебрежения любым лицом к конкретно определенному человеку или конкретно определенной группы людей до, во время и после матча влечет отстранение не менее чем на 10 (десять) матчей любого уровня.
- Орган накладывает на нарушителя запрет на посещение матчей на стадионах сроком не менее 2 (двух) лет и применяет дисциплинарную санкцию в виде обязательного денежного взноса в сумме не менее 100 000 грн., а также рассматривает вопрос о дисквалификации стадиона на определенный срок. Если указанные действия совершены официальным лицом, к нему применяется дисциплинарная санкция в виде обязательного денежного взноса на сумму не менее 150 000 грн.
- Если несколько (группа) лиц (официальные лица и/или футболисты) из одного футбольного клуба одновременно нарушают положения пункта 1, а также имеющиеся другие отягчающие обстоятельства, то с такой команды может быть снято 3 очка за первое нарушение и 6 очков за второе . В случае дальнейшего нарушения команда подлежит переводу в низшую лигу.
- Если болельщики команды массово (группой от 5 человек) нарушают положения пункта 1 настоящей статьи до, во время и после матча, к клубу применяется дисциплинарная санкция в виде обязательного денежного взноса на сумму не менее 250 000 грн. независимо от вины клуба и болельщиков.
- В случае повторений нарушений положений пункта 1 настоящей статьи могут применяться дополнительные санкции, например дисквалификация стадиона, проведение матча без болельщиков или с частично закрытыми трибунами (секторами) запрет проведения матча, снятие очков или отстранение от соревнований.
- Болельщикам, нарушающим положения пункта 1 настоящей статьи, запрещается посещать матчи на стадионах в течение не менее 2 (двух) лет.
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