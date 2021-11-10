Герой футбольного дня. Наследник Коллины в УАФ

Одним это нравится, другим нет, но в целом украинские болельщики давно привыкли, что судейством в УАФ заправляют итальянцы.

Поначалу был Пьерлуиджи Коллина, после его ухода амбразуру за 400 тысяч в месяц закрыл собой Лучано Лучи. Теперь Лучи будет помогать Никола Риццоли, который до этого возглавлял судейский корпус в самой Серии А. Конечно, его отъезд стал сенсацией в итальянских СМИ.

Риццоли в Италии в целом персона очень известная и уважаемая. Буквально месяц назад он выступал на одном модном форуме "для лидеров" - рассказывал, как быстро и точно принимать решения. Кому, как не футбольному арбитру это уметь?

Вообще по образованию Никола - архитектор. В Серии А работал с 2001 года; в элитную когорту УЕФА и ФИФА вошел примерно в 2010-м.

Сам Риццоли не скрывает, что его быстрому продвижению по карьерной лестнице помог коррупционный скандал в итальянском футболе в 2005-06 годах:

"Это ускорило мою карьеру. Некоторые коллеги были и достойнее, и старше меня, но оказались под следствием и больше не могли судить. В целом нас это очень задело. Было очень тяжело встать на ноги".

В 2010 году Риццоли судил два финала - Кубка Италии между "Ромой" и "Интером" (0:1), а также Лиги Европы между "Атлетико" и "Фулхэмом" (1:0).

В 2013-м Никола стал шестым итальянцем в истории, который обслуживал финал Лиги чемпионов. В том году он был немецким - "Бавария" обыграла дортмундскую "Боруссию" (2:1).

Еще через год Риццоли стал третьим итальянским рефери в истории после Серджо Гонеллы (1978) и Джанлуиджи Коллины (2002), который обслуживал финал чемпионата мира - в нем Германия в дополнительно время обыграла Аргентину (1:0).

В 2014 и 2015 года IFFHS признавала Николу лучшим арбитром мира, несмотря на некоторые неоднозначные решения. Так, Люк Шоу из "Манчестер Юнайтед" до сих пор в обиде на Риццоли - в матче с ПСВ Эктор Морено сломал ногу англичанину, но не получил даже красной. За это впоследствии Риццоли публично раскритиковал тогдашний куратор судей УЕФА Коллина.

Сам Риццоли своей главной ошибкой в карьере считает неназначенный пенальти в ворота "Атлетико" в четвертьфинале ЛЧ-2015/16:

"Однажды я дал несуществующий пенальти в миланском дерби, но наибольшее сожаление - ситуация в матче Лиги чемпионов между "Атлетико Мадрид" и "Барселоной". Я дал "Барселоне" штрафной вместо пенальти. Габи стоял за пределами штрафной, но его рука была внутри, и я этого не заметил. "Барселона" могла выйти в полуфинал, если бы забила. К сожалению, в то время не было VAR".

Еще будучи активным рефери Риццоли много выступал за внедрение технологий в футболе, но их дебюта на ЧМ-2018 не дождался - перешел на работу куратора арбитража в Сериях А и B в 2017-м, хотя имел право отсудить еще один сезон.

Украинским арбитрам стоит быть аккуратными - в отличие от Лучи или Коллины, которые всегда защищали арбитров в спорных ситуациях, Риццоли публично признавал, когда судьи ошиблись - в том числе и судьи на VAR. Так, например, было после апрельского матча "Ювентуса" и "Наполи" (2:1), где после игры несогласие с решениями арбитра в поле Маурицио Мариани высказывали обе стороны.

Риццоли объясняет сборной Италии новую трактовку игры рукой, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa

По информации Gazzetta dello Sport, в УПЛ Риццоли будет отвечать, прежде всего, за правильное использование системы VAR, и только во вторую очередь - за развитие молодых судей.

"Технологии уменьшили количество ошибок, но их все еще можно улучшить. Вы всегда должны смотреть VAR, когда эпизод вызывает сомнения, или арбитр VAR вам это советует. Такие очень четкие указания я давал всем своим подчиненным", - говорил Риццоли еще совсем недавно.

Очень интересно, как эта философия приживется в УПЛ, где пока что единого подхода не видно в помине - одни арбитры смотрят видео по несколько минут, а другие вообще отмахиваются от подсказок видеоассистентов, как это случилось в центральном матче минувшего тура между "Ворсклой" и "Динамо".

Работы у Риццоли непочатый край - и она ему по плечу, если, конечно, УАФ нужно это, а не просто дорогая и пафосная ширма.