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Хавбек Мариуполя: О борьбе за выживание еще говорить рано
Алексей Кащук уверен, что команда раскочегарится
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Полузащитник "
"Наконец нам удалось прервать затяжную серию без побед. В каждой игре мы были, можно сказать, на голах, но не могли отличиться, а сейчас все сложилось. Рад отличиться, причем, этот дубль в ворота "Миная" стал для меня первым в Премьер-лиге.
Недопонимание с Остапом Маркевичем? Не хочется об этом вспоминать. Наставник мне напихал по делу, мы поговорили. Важно, что все это пошло впрок.
Очень хочется верить, что этот результат позволит нам почувствовать уверенность в будущем. Что касается борьбы за выживание, то об этом говорить рано, впереди еще половина дистанции. Сейчас у нас четыре выходных, а потом мы, засучив рукава, продолжим работать. Мы хотим побеждать", — сказал Кащук.
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