Хавбек Мариуполя: О борьбе за выживание еще говорить рано

Полузащитник " Мариуполя " Алексей Кащук поделился эмоциями после победы над "Минаем" (2:0) в 14-м туре УПЛ. Напомним, именно хавбек формил дубль и принес победу своей команде.

"Наконец нам удалось прервать затяжную серию без побед. В каждой игре мы были, можно сказать, на голах, но не могли отличиться, а сейчас все сложилось. Рад отличиться, причем, этот дубль в ворота "Миная" стал для меня первым в Премьер-лиге.

Недопонимание с Остапом Маркевичем? Не хочется об этом вспоминать. Наставник мне напихал по делу, мы поговорили. Важно, что все это пошло впрок.

Очень хочется верить, что этот результат позволит нам почувствовать уверенность в будущем. Что касается борьбы за выживание, то об этом говорить рано, впереди еще половина дистанции. Сейчас у нас четыре выходных, а потом мы, засучив рукава, продолжим работать. Мы хотим побеждать", — сказал Кащук.