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Диалло: Чтобы пробиться в сборную Сенегала, нужно играть в Италии, Франции, Бельгии. Или в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень ставит перед собой большие цели

Диалло: Чтобы пробиться в сборную Сенегала, нужно играть в Италии, Франции, Бельгии. Или в Украине

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Вингер юношеской команды "Динамо" U-19 Самба Диалло рассказал о непростой адаптации в киевской команде и заявил, что в будущем намерен пробиться в сборную Сенегала.

"В "Динамо" пока мне тяжело — из-за языкового барьера. Когда тренер говорит, я ничего не понимаю. Просто смотрю, что делают другие. Других вариантов пока нет.

О "Динамо" в Сенегале знают и хорошо говорят, поскольку клуб играет в Лиге чемпионов. И я рад, что попал сюда. Выступая в чемпионате Сенегала, ты никогда не попадешь в сборную страны. Нужно играть в Италии, Франции, Бельгии. Или в Украине.

В большинстве своем украинские футболисты – среднего уровня. А возьми бразильца, там сразу все заметно: они очень техничные. Даже если ты не Неймар, а просто где-то играешь. Технику бразильца ты сразу видишь", - сказал Диалло.

Напомним, что Диалло забил пять голов в четырех турах Юношеской лиги УЕФА и делит первое место в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша турнира.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (11)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 10:26
Ща Тебя Шкапаренко заметит и обгадит, так что молчи)))
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+1
-1
янковский ян (Запорожье)
10.11.2021 в 10:26
Ну во первых странно что он не знает язык и как я понял не учит его. Во вторых не пойму почему его не попробуют в первой команде. Не думаю что уровень игроков условного мигая выше молодежи Бенфики или баварии
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+1
0
Prach13 (Дрогобич)
10.11.2021 в 10:31
Як що ти думаєш що всі легіонери вчать мову краіни де вони грають!то ти помиляєшся,для такого є люди які перекладають мову і розяснюють футболісту що вимагає тренер.Але бачу що в суркісів така організація що не дивно чому стільки легіонерів не заграло в Динамо.
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0
-2
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Очманілий Заєць (Odessa)
10.11.2021 в 09:20
Або узяти громадянство України...Папа Ґує вже занапастив свою кар'єру у збірній, коли вирішив чекати запрошення до збірної Сенеґалу.
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+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
10.11.2021 в 08:00
Интересно, чего циган его не пропускает к основе, неужели Гармаш с Супрягами на столько сильнее?
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+2
-5
avatar
UA-Футбол-PRО (Ужгород)
10.11.2021 в 09:49
В основній команді расист Шапаренко, там цього талановитого хлопця і затравить
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+3
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
10.11.2021 в 10:19
Та ладно, в Динамо всегда были негры и ни кто их не травил, так что не нужно ля-ля.
+1
-1
Prach13 (Дрогобич)
10.11.2021 в 10:32
Що ти несеш?де твій розум?
+1
-1
Олександр Свидiвок (с. Свидiвок Черкаськ)
10.11.2021 в 07:04
З Ворсклою було б його й ставити ..
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+1
0
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simargl (Чернигов)
10.11.2021 в 07:03
Могли бы и на переводчика разориться если такой талант. Да и на курсы языка или мовы следует отправить.
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+3
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 10:27
Тебя следует отправить башню подлечить!
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0
-1


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