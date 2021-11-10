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Диалло: Чтобы пробиться в сборную Сенегала, нужно играть в Италии, Франции, Бельгии. Или в Украине
Парень ставит перед собой большие цели
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
Вингер юношеской команды "
"В "Динамо" пока мне тяжело — из-за языкового барьера. Когда тренер говорит, я ничего не понимаю. Просто смотрю, что делают другие. Других вариантов пока нет.
О "Динамо" в Сенегале знают и хорошо говорят, поскольку клуб играет в Лиге чемпионов. И я рад, что попал сюда. Выступая в чемпионате Сенегала, ты никогда не попадешь в сборную страны. Нужно играть в Италии, Франции, Бельгии. Или в Украине.
В большинстве своем украинские футболисты – среднего уровня. А возьми бразильца, там сразу все заметно: они очень техничные. Даже если ты не Неймар, а просто где-то играешь. Технику бразильца ты сразу видишь", - сказал Диалло.
Напомним, что Диалло забил пять голов в четырех турах Юношеской лиги УЕФА и делит первое место в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша турнира.
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