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Определен лучший арбитр четырнадцатого тура УПЛ
Первое признание в сезоне для молодого рефери
Фото - ФК Рух / автор - Євген Кравс
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании принимает участие журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам 14-го тура лучшим эксперты признали Дмитрия Панчишина. Он судил матч "Черноморец" - "Рух" (4:3), показал игрокам обеих команд четыре желтых карточки, назначил один пенальти, никого не удалил.
Для Дмитрия Панчишина это второе признание в сезоне. Раньше лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й и 13-й тур), Ярослав Козик (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й и 8-й туры), Денис Шурман (4-й тур), Евгений Арановский (6-й тур), Андрей Коваленко (7-й тур), Юрий Иванов (9-й тур), Александр Шандор (10-й тур), Николай Балакин (11-й тур) и Сергей Бойко (12-й тур).
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