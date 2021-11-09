Определен лучший арбитр четырнадцатого тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании принимает участие журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 14-го тура лучшим эксперты признали Дмитрия Панчишина. Он судил матч "Черноморец" - "Рух" (4:3), показал игрокам обеих команд четыре желтых карточки, назначил один пенальти, никого не удалил.