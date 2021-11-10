  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов во время паузы в чемпионате сыграет спарринг с Минаем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов во время паузы в чемпионате сыграет спарринг с Минаем

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча запланирована на 13 ноября

Львов во время паузы в чемпионате сыграет спарринг с Минаем

Фото: ФК Львов /Автор - Roman Porodko

Новина українською

13 ноября "Львов" проведет спарринг с "Минаем".

Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием национальной сборной Украины в поединках на международной арене, "Львов" померяется силами с "Минаем" в контрольном матче. Состоится он в ближайшую субботу в Mинае.

По имеющейся информации, лазарет львовян — пуст. Готов сыграть с закарпатцами и капитан "Львова" легионер Энес Махмутович, пропустивший больше месяца из-за мышечной травмы.

Напомним, что "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав десять очков. "Минай" с 8 баллами занимает 15-ю позицию

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...