Львов во время паузы в чемпионате сыграет спарринг с Минаем

13 ноября "Львов" проведет спарринг с "Минаем".

Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием национальной сборной Украины в поединках на международной арене, "Львов" померяется силами с "Минаем" в контрольном матче. Состоится он в ближайшую субботу в Mинае.

По имеющейся информации, лазарет львовян — пуст. Готов сыграть с закарпатцами и капитан "Львова" легионер Энес Махмутович, пропустивший больше месяца из-за мышечной травмы.

Напомним, что "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав десять очков. "Минай" с 8 баллами занимает 15-ю позицию