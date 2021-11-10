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Шахаб: Во время паузы в чемпионате есть время для релакса
Луганская команда получила три выходных дня
Фото: ФК Заря Луганск
Автор хет-трика в ворота "Вереса" нападающий луганской "Зари" Шахаб Захеди дал комментарий по поводу минувшей игры (3:0).
- Поздравляем тебя с победой и хет-триком.
- Большое спасибо. Относительно игры скажу, что "Верес" – очень хорошая команда. Они играли все 90 минут. Мы знали, что соперник хорошо действует на контратаках и учитывал этот момент.
Первый тайм был достаточно сложным для нас. Мы играем сейчас в плотном графике и проводим игру каждые 3-4 дня. Но во второй половине мы уже показывали свою игру. Я очень счастлив, что помог команде победить.
Теперь у нас три выходных дня. Есть время для релакса. Сейчас, как вы знаете, пауза в чемпионате в связи с играми национальных сборных, а затем снова плотный график в чемпионате и Лиге конференций.
- Хотим отметить, что это не первый твой хет-трик.
- Да, совершенно верно. В свое время, играя за "Олимпик", я три мяча забивал в ворота ПФК "Львов". Но самое главное, как я уже заметил ранее, это победа команды.
- Когда происходила замена и ты покидал поле, то видели, как тепло пожелал удачи и своим одноклубникам, и футболистам соперника.
- Особенно одному из них (улыбается). Потому что мы вместе когда-то играли в "Олимпике" и вот встретились в составе "Зари" и "Вереса". Это футбольная жизнь, - сказал Шахаб в интервью клубной пресс-службе.
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