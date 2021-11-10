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Де Дзерби: Цель Шахтера - восстановить правильную иерархию в украинском футболе

Премьер-лига
(3 голосов)

Наставник "горняков" дал интервью итальянской прессе

Де Дзерби: Цель Шахтера - восстановить правильную иерархию в украинском футболе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в интервью итальянским журналистам рассказал о своих впечатлениях от пребывания в Украине.

- Мы все еще в начале, но я доволен ростом команды, тем, как я попал в новую реальность, как складываются отношения с клубом и футболистами и каковы первые результаты.

- В сентябре вы выиграли Суперкубок у "Динамо": хороший способ стать известным и любимым.

- Соперничество между "Шахтером" и "Динамо" - это серьезное соперничество, которое усугубляется тем, что моя команда была вынуждена покинуть Донецк в 2014 году из-за войны и находится в Киеве. Мы выиграли Суперкубок Украины со счетом 3:0. В тот вечер я был особенно доволен способом, которым мы обыграли "Динамо".

- В чемпионате у вас поровну очков с "Динамо". Все ли решится в очном матче команд?

- Чемпионат более неопределенный, о чем говорят результаты. В каждой игре все возможно. Год назад "Шахтер" отставал от "Динамо" на одиннадцать очков. Для нас важно выиграть чемпионат. Я подпускаю некоторых молодых игроков 2001 и 2002 годов, потому что у нас много молодых талантов и цель – восстановить правильную иерархию в Украине.

- Вы ощущаете давление?

- Нет. Я знаю, что тренировать "Шахтер" - значит побеждать, но это понимание не лишает меня сна. Скорее, я всегда чувствую давление, чтобы быстро организовать команду. Я хочу, чтобы они быстрее приобрели четкую идентичность.

- Легко ли проникнуть в головы игроков?

- Я очень боялся языка, привычек, анархии. Вместо этого я обнаружил большую доступность, очень высокий профессионализм, значительное понимание игры. И полную доступность со стороны клуба.

- Какова самая большая трудность, с которой вы столкнулись?

- Язык: я руковожу тренировками на итальянском, и у меня два очень хороших переводчика. Также я чуть-чуть использую испанский и английский. Ребята изо всех сил стараются понять итальянский. Я изменил свое отношение на поле: стал менее трудным, чем в Италии. Среди других трудностей есть длительные поездки, почти всегда самолетом по три-четыре часа. А еще много матчей: с июля мы играем каждые три дня. Для меня это происходит впервые в карьере. Это новый опыт для меня.

- Как складывается ваша жизнь в Киеве?

- Мне очень хорошо, город красивый. Я живу в квартире, но большую часть времени провожу на спортивной базе. Мне нравятся украинцы, потому что они достойны и гордятся своей историей. Конечно, я скучаю по семье: эта работа нам много дает, но что-то и отнимает, - сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
SassuoloNews.net

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Комментарии (10)
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Рівнянин (Рівне)
10.11.2021 в 20:11
Я хоч і вболівальник Динамо,але тут Зєрба правий!Коли він говорить про зміну ієрархії,то говорить він це в контексті про молодих і талановитих українців,якими з часом потрібно замінити бандерлогів.У всякому випадку, я це зрозумів саме так.
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
10.11.2021 в 17:26
какая ещё анархия --7 очков потеряно в УПЛ а в ЛЧ -11очков --на тренеровал такого ещё не было ни при Луческу-Фони -Каштру --давай физрук что ты ещё там выдумаешь
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+1
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
10.11.2021 в 16:18
Правильна iерархiя -- була в минулому сезонi ! Тому повториться i в цьому ! 1000% ! Як би не скакала скаженна зебра !
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+2
-4
Fens 2012 (Борислав)
10.11.2021 в 16:18
А мне он симпатичен. Как бы не было, а это новая волна, новый виток в истории чемпионата Украины. Думаю, что с его приходом плюсов будет больше чем минусов.
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0
-1
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Динамiт (Василькiв)
10.11.2021 в 16:32
Вiн жонатий !
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+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2021 в 14:53
Ага, не забудьте при "відновленні ієрархії" підключити макаронника Лучі. Мабуть вже.
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+3
-3
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Динамiт (Василькiв)
10.11.2021 в 16:12
Ржавi вже ВАРом керують, вказiвки дають...
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+3
-2
SPERMOROID (Київ)
10.11.2021 в 13:40
тогда в некст туре не забудь проиграть клоун, все кто болеет за шахтер собаки!
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+6
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 14:40
Сперморот)))))
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+2
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
10.11.2021 в 16:14
Дуже приемно ! А я Динамiт ! хочеш з моiм дружком познайомитись ???
+2
-2


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