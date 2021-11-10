Де Дзерби: Цель Шахтера - восстановить правильную иерархию в украинском футболе

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в интервью итальянским журналистам рассказал о своих впечатлениях от пребывания в Украине.

- Мы все еще в начале, но я доволен ростом команды, тем, как я попал в новую реальность, как складываются отношения с клубом и футболистами и каковы первые результаты.

- В сентябре вы выиграли Суперкубок у "Динамо": хороший способ стать известным и любимым.

- Соперничество между "Шахтером" и "Динамо" - это серьезное соперничество, которое усугубляется тем, что моя команда была вынуждена покинуть Донецк в 2014 году из-за войны и находится в Киеве. Мы выиграли Суперкубок Украины со счетом 3:0. В тот вечер я был особенно доволен способом, которым мы обыграли "Динамо".

- В чемпионате у вас поровну очков с "Динамо". Все ли решится в очном матче команд?

- Чемпионат более неопределенный, о чем говорят результаты. В каждой игре все возможно. Год назад "Шахтер" отставал от "Динамо" на одиннадцать очков. Для нас важно выиграть чемпионат. Я подпускаю некоторых молодых игроков 2001 и 2002 годов, потому что у нас много молодых талантов и цель – восстановить правильную иерархию в Украине.

- Вы ощущаете давление?

- Нет. Я знаю, что тренировать "Шахтер" - значит побеждать, но это понимание не лишает меня сна. Скорее, я всегда чувствую давление, чтобы быстро организовать команду. Я хочу, чтобы они быстрее приобрели четкую идентичность.

- Легко ли проникнуть в головы игроков?

- Я очень боялся языка, привычек, анархии. Вместо этого я обнаружил большую доступность, очень высокий профессионализм, значительное понимание игры. И полную доступность со стороны клуба.

- Какова самая большая трудность, с которой вы столкнулись?

- Язык: я руковожу тренировками на итальянском, и у меня два очень хороших переводчика. Также я чуть-чуть использую испанский и английский. Ребята изо всех сил стараются понять итальянский. Я изменил свое отношение на поле: стал менее трудным, чем в Италии. Среди других трудностей есть длительные поездки, почти всегда самолетом по три-четыре часа. А еще много матчей: с июля мы играем каждые три дня. Для меня это происходит впервые в карьере. Это новый опыт для меня.

- Как складывается ваша жизнь в Киеве?

- Мне очень хорошо, город красивый. Я живу в квартире, но большую часть времени провожу на спортивной базе. Мне нравятся украинцы, потому что они достойны и гордятся своей историей. Конечно, я скучаю по семье: эта работа нам много дает, но что-то и отнимает, - сказал Де Дзерби.