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Бартулович: Всегда приятно играть в Днепре, где у меня много знакомых

Премьер-лига
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Капитан "Ингульца" - о поражении от "Днепра-1" (0:1)

Бартулович: Всегда приятно играть в Днепре, где у меня много знакомых

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Капитан и полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал тот факт, что ему покорилась отметка в 250 сыгранных матчей УПЛ, а также ответил на другие вопросы.

"Я сыграл 250 матчей в УПЛ? Рад, что достиг такой отметки. Какие эмоции? Хотелось в этой встрече с "Днепром-1" получше сыграть и набрать очки. Нашей команде на данный момент очень нужны баллы.

Да, мы проиграли "Днепру-1" (0:1). Мы готовились к поединку с днепрянами. Смотрели их игры. Знали, как с ними действовать, не позволили создать много моментов. Но один такой момент, а именно штрафной, с которого забил Довбик, решил исход встречи.

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Что для меня значит играть матчи в Днепре? Всегда приятно играть в этом городе. В Днепре у меня много знакомых, в том числе футболистов и тренеров, с которыми приходилось работать. Всегда приятно против команды из Днепра играть. Тем более за них играют хорошие качественные футболисты.

С главным тренером "Днепра-1" Игором Йовичевичем мы всегда общаемся. Перед матчем "Ингулец" - "Днепр-1" (0:1) мы тоже немножко общались. Он понимал, что его ждет нелегкая игра с нами.

Какие планы у "Ингульца" на паузу сборных? После матча с "Днепром-1" у команды несколько дней отдых. Затем у нас начинается тренировочный процесс. Мы в воскресенье сыграем матч с "Александрией", а затем будем готовиться к очень важной игре с "Минаем", - сказав Бартулович.

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Напомним, "Ингулец" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 9 очков.

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В статье: Младен Бартулович Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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