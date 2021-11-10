  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ультрас Динамо создали эффектное граффити в честь первого чемпионства бело-синих - ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ультрас Динамо создали эффектное граффити в честь первого чемпионства бело-синих - ВИДЕО

Премьер-лига
(6 голосов)

Постарались!

Ультрас Динамо создали эффектное граффити в честь первого чемпионства бело-синих - ВИДЕО

Скріншот відео з YouTube

Новина українською

В одном из пригородов Киева фанатская группировка "Динамо" Ultra' Fazione украсила одну из спортивных площадок эффектным граффити, посвященным первому чемпионству киевского клуба, датированному 1961-м годом.

Граффити выполнено в виде кадров видеопленки, на которых изображены самые яркие моменты в истории клуба.

"60 лет назад наш клуб прервал гегемонию московских коллективов и впервые завоевал золотые награды союзного первенства. С 1961 года пишется история громких побед динамовцами Киева на стадионах страны и мира - именно на этом хотелось сделать акцент в данной работе. Фанатская группировка Ultra' Fazione украсила одну из спортивных площадок сателлита столицы и приобщается к поздравлениям первопроходцев нашего клуба! Всегда чтим бело-голубые традиции и уважаем нашу историю!", - говорится в описании к видео, которое демонстрирует граффити.

Также указывается, что на работу ушло "94 дня, 162 квадратных метра стены, более 100 баллонов краски, нож за 40 грн, веревка туристическая, порезанная кусками против воли хозяина, несчетное количество литров кофе, множество хмельных напитков, несколько килограммов шашлыка и два судочка сала из Доброполья от дяди Игоря".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ультрас Динамо (Киев) Ультрас Динамо
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
мы за динамо (киев)
10.11.2021 в 19:39
слава вкдк!!!
Ответить
+1
-1
DesnaUA (Чернигов)
10.11.2021 в 16:33
Круто! Респект!
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 16:29
А где же Луческу?
Ответить
0
-5
Only DK (Kyiv)
10.11.2021 в 18:34
Ахаха, помоечных кротов бомбит) Ведь они пока бибизян не накупили ничего выиграть не смогли))
Ответить
+2
-2
Орко СТР (Харків)
10.11.2021 в 16:04
Дуже ,дуже класно,є на що подивитись і згадати
Ответить
+7
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
10.11.2021 в 16:02
Молодцы !!!
Ответить
+8
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
10.11.2021 в 15:54
бомбезно! эту фотку с эмоциями Лобана-тренера впервые увидел
Ответить
+8
-2
SportStats (Одесса)
10.11.2021 в 15:44
Круто!
Ответить
+10
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...