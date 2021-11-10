Ультрас Динамо создали эффектное граффити в честь первого чемпионства бело-синих - ВИДЕО

В одном из пригородов Киева фанатская группировка "Динамо" Ultra' Fazione украсила одну из спортивных площадок эффектным граффити, посвященным первому чемпионству киевского клуба, датированному 1961-м годом.

Граффити выполнено в виде кадров видеопленки, на которых изображены самые яркие моменты в истории клуба.

"60 лет назад наш клуб прервал гегемонию московских коллективов и впервые завоевал золотые награды союзного первенства. С 1961 года пишется история громких побед динамовцами Киева на стадионах страны и мира - именно на этом хотелось сделать акцент в данной работе. Фанатская группировка Ultra' Fazione украсила одну из спортивных площадок сателлита столицы и приобщается к поздравлениям первопроходцев нашего клуба! Всегда чтим бело-голубые традиции и уважаем нашу историю!", - говорится в описании к видео, которое демонстрирует граффити.

Также указывается, что на работу ушло "94 дня, 162 квадратных метра стены, более 100 баллонов краски, нож за 40 грн, веревка туристическая, порезанная кусками против воли хозяина, несчетное количество литров кофе, множество хмельных напитков, несколько килограммов шашлыка и два судочка сала из Доброполья от дяди Игоря".