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Нещерет: Купил ноутбук, поиграл, потом думаю - Боже, зачем я его купил
Кипер говорит, что компьютерные игры сбивают его перед каждым матчем
19-летний голкипер киевского "
"Компьютерные игры? Я себе как-то полтора года назад купил ноутбук. Поиграл, потом думаю: "Боже, зачем я его купил"? Это была моя самая большая ошибка.
Меня это сбивает перед каждой игрой. Я не могу. Некоторых это расслабляет, а меня наоборот. У меня просто теряется концентрация, я какой-то расхлябанный выхожу даже на тренировки, когда поиграешь в эти игры.
Нам, еще в U-19 доктора об этом говорили - не смейте за день до игры в ноутбуки лезть, потому что вы не сможете полностью отдаться игре", — сказал Нещерет.
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