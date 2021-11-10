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Нещерет: Купил ноутбук, поиграл, потом думаю - Боже, зачем я его купил

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Кипер говорит, что компьютерные игры сбивают его перед каждым матчем

Нещерет: Купил ноутбук, поиграл, потом думаю - Боже, зачем я его купил

Новина українською

19-летний голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет высказался о своем отношении к компьютерным играм.

"Компьютерные игры? Я себе как-то полтора года назад купил ноутбук. Поиграл, потом думаю: "Боже, зачем я его купил"? Это была моя самая большая ошибка.

Меня это сбивает перед каждой игрой. Я не могу. Некоторых это расслабляет, а меня наоборот. У меня просто теряется концентрация, я какой-то расхлябанный выхожу даже на тренировки, когда поиграешь в эти игры.

Нам, еще в U-19 доктора об этом говорили - не смейте за день до игры в ноутбуки лезть, потому что вы не сможете полностью отдаться игре", — сказал Нещерет.

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В статье: Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Комментарии (2)
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ВасяКулебяка (Козливка)
10.11.2021 в 22:24
Тоже мне проблемка, я садился в Ведьмака 3 играть на пару часиков, а вылазил через 15 ))
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+2
-1
kuko (Lviv)
10.11.2021 в 22:23
...змістовність повідомлення "зашкалює"...Вочевидь,далі модератори сайту писатимуть про "сходив по- малому" заодно - й "по- великому"... - зачєм?
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+4
-2


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