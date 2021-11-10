Нещерет: Купил ноутбук, поиграл, потом думаю - Боже, зачем я его купил

19-летний голкипер киевского " Динамо " Руслан Нещерет высказался о своем отношении к компьютерным играм.

"Компьютерные игры? Я себе как-то полтора года назад купил ноутбук. Поиграл, потом думаю: "Боже, зачем я его купил"? Это была моя самая большая ошибка.

Меня это сбивает перед каждой игрой. Я не могу. Некоторых это расслабляет, а меня наоборот. У меня просто теряется концентрация, я какой-то расхлябанный выхожу даже на тренировки, когда поиграешь в эти игры.

Нам, еще в U-19 доктора об этом говорили - не смейте за день до игры в ноутбуки лезть, потому что вы не сможете полностью отдаться игре", — сказал Нещерет.