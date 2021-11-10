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Металлист 1925 первым из украинских клубов запустит NFT-карточки

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Первыми будут карточки с игроками

Металлист 1925 первым из украинских клубов запустит NFT-карточки

metalist1925.com

Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" станет первым украинским клубом, который совместно совместно с компанией Blocksport запустит свои NFT.

Клуб представит свои первые NFT в виде уникальных карточек с игроками.

NFT – это уникальные цифровые предметы, как фото, карточки, видео моменты и другие коллекционные вещи. Их невозможно подделать, так как каждый предмет имеет свою уникальную запись кода в блокчейн системе.

Blocksport – это швейцарская SportsTech компания, специализирующаяся на диджитализации и токенизации спорта и киберспорта, она предлагает клиентам приложения для болельщиков, выпуск NFT и фан-токенов на собственной платформе.

Приобрести NFT "желто-синих" болельщики смогут в первую очередь на NFT платформе Blocksport, а также позже в клубном приложении.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (3)
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Judas (Київ)
10.11.2021 в 20:25
Нихрена не понятно, но очень интересно.
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+1
0
Камонплей
10.11.2021 в 19:56
вау, ще одне унікальне віртуальне ніщо! нарешті. Кому в кишеню кидати мої неунікальні реальні гроші?
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+1
0
KadimXa (Харьков)
10.11.2021 в 19:39
Зачем?
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+1
0


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