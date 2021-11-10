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Металлист 1925 первым из украинских клубов запустит NFT-карточки
Первыми будут карточки с игроками
metalist1925.com
Харьковский "
Клуб представит свои первые NFT в виде уникальных карточек с игроками.
NFT – это уникальные цифровые предметы, как фото, карточки, видео моменты и другие коллекционные вещи. Их невозможно подделать, так как каждый предмет имеет свою уникальную запись кода в блокчейн системе.
Blocksport – это швейцарская SportsTech компания, специализирующаяся на диджитализации и токенизации спорта и киберспорта, она предлагает клиентам приложения для болельщиков, выпуск NFT и фан-токенов на собственной платформе.
Приобрести NFT "желто-синих" болельщики смогут в первую очередь на NFT платформе Blocksport, а также позже в клубном приложении.
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