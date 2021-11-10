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Заря хотела продлить аренду Аллахьяра. Фенербахче ответил отказом
Только выкуп за 3,5 млн евро
Фото: ФК Заря Луганск
Турецкий "Фенербахче" ответил категорическим отказом на предложение "
Турецкий клуб дал понять, что новой аренды не будет, и что "Заря", должна либо оформить согласованный выкуп Аллахьяра за 3,5 миллиона евро, либо в январе вернуть иранца.
Также неинтересен "Фенербахче" и предложенный ранее луганчанами
Ранее сообщалось, что Аллахьяром интересовались европейские клубы, последним из которых назывался бельгийский "Андерлехт".
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