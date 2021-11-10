Заря хотела продлить аренду Аллахьяра. Фенербахче ответил отказом

Турецкий "Фенербахче" ответил категорическим отказом на предложение " Зари " о продлении аренды форварда Аллахьяра Сайядманеша, договор по которому истекает 31 декабря.

Турецкий клуб дал понять, что новой аренды не будет, и что "Заря", должна либо оформить согласованный выкуп Аллахьяра за 3,5 миллиона евро, либо в январе вернуть иранца.

Также неинтересен "Фенербахче" и предложенный ранее луганчанами обмен Аллахьяра на украинского хавбека Владислава Кочергина , который ныне сослан в дубль "Зари" за нежелание подписывать новый контракт.

Ранее сообщалось, что Аллахьяром интересовались европейские клубы, последним из которых назывался бельгийский "Андерлехт".