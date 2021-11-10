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Заря хотела продлить аренду Аллахьяра. Фенербахче ответил отказом

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Только выкуп за 3,5 млн евро

Заря хотела продлить аренду Аллахьяра. Фенербахче ответил отказом

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Турецкий "Фенербахче" ответил категорическим отказом на предложение "Зари" о продлении аренды форварда Аллахьяра Сайядманеша, договор по которому истекает 31 декабря.

Турецкий клуб дал понять, что новой аренды не будет, и что "Заря", должна либо оформить согласованный выкуп Аллахьяра за 3,5 миллиона евро, либо в январе вернуть иранца.

Также неинтересен "Фенербахче" и предложенный ранее луганчанами обмен Аллахьяра на украинского хавбека Владислава Кочергина, который ныне сослан в дубль "Зари" за нежелание подписывать новый контракт.

Ранее сообщалось, что Аллахьяром интересовались европейские клубы, последним из которых назывался бельгийский "Андерлехт".

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Аллахяр Саядманеш
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (7)
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Саня Лиман (Днепр)
11.11.2021 в 01:01
В других клубах он погаснет как и многие.Есть понятие игрок конкретного клуба.как Месси - Барселона Зидан - Ювентус Шевченко- Милан . Из зари один Малиновский себя показал.Лунин то такое развели Реал .
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Запорізьке Торпедо (zp)
11.11.2021 в 00:13
шо ж, надеюсь перс еще нашумит в ЛК и УПЛ. незаменимых в Зори, как известно, нет
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Цап-царап (Харків)
10.11.2021 в 22:54
Талибу талибово....
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Запорізьке Торпедо (zp)
11.11.2021 в 00:16
ты щас о ком, о своих близких решил рассказать?)
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Матч Футболович
10.11.2021 в 22:27
У Зари совсем туго с финансами?! Отпускать такого игрока.... за небольшие деньги((( Шахта не хочет подсуетиться?! Парень бы не помешал.
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Ramses_ua (Запоріжжя)
10.11.2021 в 21:47
За два ляма нужно брать!Берите в кредит,лизинг,кашеринг,занимайте,этот парень принесёт прибыль однозначна!
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alex.belogubko (одесса)
10.11.2021 в 21:44
на шару не получиться
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