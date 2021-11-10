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Клец: У Вереса есть все шансы, чтобы побороться за еврозону

Премьер-лига
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Верес нацелился на еврокубки

Клец: У Вереса есть все шансы, чтобы побороться за еврозону

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец поделился мнением о выступлениях команды в осенней части сезона.

"Ребята – молодцы. На каждом клочке поля дают бой любой команде. Неважно где мы играем: в Луцке или на выезде. Учитывая, что мы все игры сейчас играем на выезде – сказал бы, что результаты вообще прекрасные.

Есть ощущение того, что у нас есть все шансы, чтобы побороться за еврозону. Нужно так и дальше работать: как в тренировочном процессе, так и в играх, не снижать к себе требований, и тогда, уверен, что нас может ждать успех", – сказал Клец.

Напомним, что после 14 туров Верес занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Клец
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Источник:
НК Верес

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