Клец: У Вереса есть все шансы, чтобы побороться за еврозону

Полузащитник " Вереса " Дмитрий Клец поделился мнением о выступлениях команды в осенней части сезона.

"Ребята – молодцы. На каждом клочке поля дают бой любой команде. Неважно где мы играем: в Луцке или на выезде. Учитывая, что мы все игры сейчас играем на выезде – сказал бы, что результаты вообще прекрасные.

Есть ощущение того, что у нас есть все шансы, чтобы побороться за еврозону. Нужно так и дальше работать: как в тренировочном процессе, так и в играх, не снижать к себе требований, и тогда, уверен, что нас может ждать успех", – сказал Клец.