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Два игрока Руха вернулись в общую группу после самоизоляции
Львовяне начали подготовку к матчу УПЛ с "Шахтером"
Фото: ФК Рух
Во время ноябрьской паузы в чемпионате подопечные Леонида Кучука, скорее всего, ограничатся спаррингом со своим молодежным составом. Запланирован он на субботу, 13 ноября.
По имеющейся информации, львовяне уже второй день ведут подготовку к очередному календарному поединку чемпионата УПЛ - с "Шахтером", который состоится 20 ноября.
Последними после самоизоляции начали тренироваться в общей группе Юрий Климчук и Павел Ориховский. В расположении "Руха" отсутствует только Алексей Сыч, вызванный в молодежную сборную Украины.
Напомним, что "Рух" занимает в чемпионате УПЛ 10 место, набрав 13 очков.
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