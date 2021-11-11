Два игрока Руха вернулись в общую группу после самоизоляции

Во время ноябрьской паузы в чемпионате подопечные Леонида Кучука, скорее всего, ограничатся спаррингом со своим молодежным составом. Запланирован он на субботу, 13 ноября.

По имеющейся информации, львовяне уже второй день ведут подготовку к очередному календарному поединку чемпионата УПЛ - с "Шахтером", который состоится 20 ноября.

Последними после самоизоляции начали тренироваться в общей группе Юрий Климчук и Павел Ориховский. В расположении "Руха" отсутствует только Алексей Сыч, вызванный в молодежную сборную Украины.

Напомним, что "Рух" занимает в чемпионате УПЛ 10 место, набрав 13 очков.