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Хавбек Мариуполя получил вызов в сборную Северной Македонии
Его команда сыграет два матча с Арменией в отборе на ЧМ-2022
Фото: ФК Мариуполь
Полузащитник "Мариуполя" Стефан Спировский получил вызов в национальную сборную Северной Македонии. В рамках квалификации на ЧМ-2022 сборная Северной Македонии проведет два матча со сборной Армении – 11-го и 14-го ноября.
За два тура до финиша Северная Македония делит 3-4-е места с Арменией. В активе двух сборных по 12 очков. У Румынии 13 баллов, у Германии – 21.
На счету Спировски 44 матча за национальную команду своей страны, в которых он забил один гол и сделал две результативные передачи. В составе "Мариуполя" хавбек провел 5 поединков во всех турнирах и отметился забитым мячом.
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