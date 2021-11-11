Хавбек Мариуполя получил вызов в сборную Северной Македонии

Полузащитник "Мариуполя" Стефан Спировский получил вызов в национальную сборную Северной Македонии. В рамках квалификации на ЧМ-2022 сборная Северной Македонии проведет два матча со сборной Армении – 11-го и 14-го ноября.

За два тура до финиша Северная Македония делит 3-4-е места с Арменией. В активе двух сборных по 12 очков. У Румынии 13 баллов, у Германии – 21.

На счету Спировски 44 матча за национальную команду своей страны, в которых он забил один гол и сделал две результативные передачи. В составе "Мариуполя" хавбек провел 5 поединков во всех турнирах и отметился забитым мячом.