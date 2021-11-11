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Александрия готовится к матчу с Днепром-1 без четырех игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрийцы испытывают кадровые проблемы

Александрия готовится к матчу с Днепром-1 без четырех игроков

Фото: ФК Александрия

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10 ноября "Александрия" возобновила подготовку к календарному поединку чемпионата УПЛ - с "Днепром-1", который состоится 20 ноября.

Ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ подопечные Юрия Гуры заполнят контрольным матчем с "Ингульцом" в ближайшее воскресенье.

В этом спарринге александрийцам не смогут помочь травмированные Кирилл Ковалец, Сергей Гринь, Тимур Стецьков и вызванный в молодежную сборную Украины вратарь Валентин Горох.

По имеющейся информации, операция Кирилла Ковальца в одной из римских клиник и двухнедельный реабилитационный период обошлась "Александрии" в сумму в пределах 20 тысяч евро.

Напомним, что "Александрия" занимает в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 23 очка.

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
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