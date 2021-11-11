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Александрия готовится к матчу с Днепром-1 без четырех игроков
Александрийцы испытывают кадровые проблемы
Фото: ФК Александрия
10 ноября "Александрия" возобновила подготовку к календарному поединку чемпионата УПЛ - с "Днепром-1", который состоится 20 ноября.
Ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ подопечные Юрия Гуры заполнят контрольным матчем с "Ингульцом" в ближайшее воскресенье.
В этом спарринге александрийцам не смогут помочь травмированные Кирилл Ковалец, Сергей Гринь, Тимур Стецьков и вызванный в молодежную сборную Украины вратарь Валентин Горох.
По имеющейся информации, операция Кирилла Ковальца в одной из римских клиник и двухнедельный реабилитационный период обошлась "Александрии" в сумму в пределах 20 тысяч евро.
Напомним, что "Александрия" занимает в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 23 очка.
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