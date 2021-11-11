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Ворскле пообещали премию за победу над киевским Динамо
Полтавчане сумели отобрать очки у команды Мирчи Луческу
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк рассказал о победе над киевским "Динамо" (2:1) в матче 14-го тура УПЛ.
– Эта игра оставила очень хорошие впечатления. Правда сразу после матча эмоций вообще не было, команда отдала все силы на поле. Ехали в автобусе домой пустые и опустошенные в эмоциональном плане. Получили шесть выходных – за это время хорошо отдохнем, наберемся сил и дальше в бой.
– После игры Юрий Максимов сказал, что выигрывать всегда приятно, однако выиграть в "Динамо" – вдвое или даже втрое приятнее. Можно ли в шутку воспринять его слова еще и с меркантильной точки зрения?
– Имеете в виду бонусы? Да, руководство пообещало премию. Таких соперников как "Динамо" ты побеждаешь не каждый день. Это великое счастье, — сказал Степанюк.
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