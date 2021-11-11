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Ворскле пообещали премию за победу над киевским Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Полтавчане сумели отобрать очки у команды Мирчи Луческу

Ворскле пообещали премию за победу над киевским Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк рассказал о победе над киевским "Динамо" (2:1) в матче 14-го тура УПЛ.

– Эта игра оставила очень хорошие впечатления. Правда сразу после матча эмоций вообще не было, команда отдала все силы на поле. Ехали в автобусе домой пустые и опустошенные в эмоциональном плане. Получили шесть выходных – за это время хорошо отдохнем, наберемся сил и дальше в бой.

– После игры Юрий Максимов сказал, что выигрывать всегда приятно, однако выиграть в "Динамо" – вдвое или даже втрое приятнее. Можно ли в шутку воспринять его слова еще и с меркантильной точки зрения?

– Имеете в виду бонусы? Да, руководство пообещало премию. Таких соперников как "Динамо" ты побеждаешь не каждый день. Это великое счастье, — сказал Степанюк.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Руслан Степанюк
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Источник:
football24.ua

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Комментарии (12)
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jnp49 (ОДЕССА)
11.11.2021 в 17:36
Если премию ВОРСКЛЕ ( вполне заслуженную), тогда и ЧЕРНОМОРЦУ нужно выдать премиальные за НУЛЁВОЧКУ против полтавчан - практически результат аналогичен киевскому матчу (аутсайдер НЕ ПРОПУСТИЛ впервые в сезоне в Полтаве, которая явно претендует на призы)...
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0
0
мы за динамо (киев)
11.11.2021 в 15:34
соромьязливо замовчується а скільки судді забашляли. перш за все кротопублікою.от де дійсно проблема. є споживач цьої всієї дряні.
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
11.11.2021 в 15:01
И чо? После такого спонсорства хоть футбол можно смотреть. Я буду только за, если бы и кроты и чайки гадили друг другу в таком виде.
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 14:51
Вообще было-бы круто, чтобы всем давали премию за очки над Динамо и Шахтёром, может тогда уровень рос как старающихся заработать, так и лидеров!!!
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+1
-1
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Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 14:57
Я б давав премiю тим, хто дасть пiдсрачника (копняка) таким шакалам, як птиця колiбрi ! 500 гривень !
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
11.11.2021 в 16:08
Аты всем нравишься с постоянной сменой ников?
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 14:49
Самое интересное, что пусть хоть с самыми высокими премиальными Ворскла победила, а Динамо сколько не дай, ну не могут они победить сильные команду...... вывод?
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+2
-1
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Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 14:59
Пернатий ! Тобi до ДИНАМО, як Зеленському до любовi украiнцями....
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0
-2
vgolovan (полтава)
11.11.2021 в 13:06
а как же шахтер сколько в чемоданчик положил за победу над динамо
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+1
-4
Hanter44 (Baburka)
11.11.2021 в 13:42
И было за что!
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+4
-2
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Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 15:05
Есть у дедушки Рената Два огромных чемодана. На одном большой замок. Он его открыть не смог, А в другой залез, и сразу На шахтера стал похож зараза!
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
11.11.2021 в 16:10
Ни в склад,ни в лад-Поцелуй свою бабушку в зад.
+2
0


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