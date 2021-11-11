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Мариуполь не планирует проведения спарринга во время перерыва на матчи сборных

Премьер-лига
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"Азовцы" начали подготовку к матчу УПЛ с "Ворсклой"

Мариуполь не планирует проведения спарринга во время перерыва на матчи сборных

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

11 ноября футболисты "Mариуполя" возобновили подготовку к календарному поединку 15-го тура чепионата УПЛ - с "Ворсклой", который состоится 21 ноября.

Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ приазовцы не планируют проводить спарринг.

В тренировочном лагере "горожан" отсутствуют Стефан Спировски, вызванный в сборную Северной Mакедонии и Олег Очеретько, Богдан Вьюнник, которые находятся в расположении молодежной сборной Украины.

По имеющейся информации, мышечная травма беспокоит Алесандра Драмбаева, а вот Сергей Чоботенко после продолжительного перерыва уже начал заниматься по индивидуальной программе.

Напомним, что "Мариуполь" занимает в чемпионате УПЛ 16 место, набрав семь очков.

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В статье: ФК Мариуполь
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