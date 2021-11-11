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Мариуполь не планирует проведения спарринга во время перерыва на матчи сборных
"Азовцы" начали подготовку к матчу УПЛ с "Ворсклой"
Фото: ФК Мариуполь
11 ноября футболисты "Mариуполя" возобновили подготовку к календарному поединку 15-го тура чепионата УПЛ - с "Ворсклой", который состоится 21 ноября.
Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ приазовцы не планируют проводить спарринг.
В тренировочном лагере "горожан" отсутствуют Стефан Спировски, вызванный в сборную Северной Mакедонии и Олег Очеретько, Богдан Вьюнник, которые находятся в расположении молодежной сборной Украины.
По имеющейся информации, мышечная травма беспокоит Алесандра Драмбаева, а вот Сергей Чоботенко после продолжительного перерыва уже начал заниматься по индивидуальной программе.
Напомним, что "Мариуполь" занимает в чемпионате УПЛ 16 место, набрав семь очков.
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