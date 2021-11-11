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Бущан: Первый матч, который я посетил - это Черноморец - Шахтер

Премьер-лига
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Голкипер Динамо вырос в Одессе

Бущан: Первый матч, который я посетил - это Черноморец - Шахтер

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Уроженец Одессы, 27-летний голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан, рассказал о своих родных местах.

"Я вырос в Киевском районе Одессы, в народе это Таирово. 9 гимназия, всё детство прошло у меня там. И стадион такой, яма, ну все местные, я думаю, понимают, о чём я говорю. Там играл за команду с тренерами на чемпионат района, и я до 14 лет за них выступал… Там то ли свалка какая-то была, и хозяин этого поля сделал само поле и сделал трибуны из старых резин.

Я ещё на старый на ЧМП ходил, это было в первом классе. Мне надо было учиться неделю, что бы мне купили билет на "Черноморец". И первый матч был, который я посетил, возможно, это кому-то не понравится, это был матч "Черноморец" - "Шахтер". 0:1 проиграли, но мне очень понравилось, эмоции такие были, и поэтому старый ЧМП очень запомнился.

Сейчас я в Киеве лучше разбираюсь, чем в Одессе, 12 лет прошло, как я переехал, здесь уже турист, так сказать", - рассказал Бущан.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
vZbirna

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