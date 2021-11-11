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Цитаишвили: Очень уважаю Хацкевича. Он давал мне достаточно игрового времени
Но зацепиться за шанс хавбек так и не сумел
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Арендованный у "Динамо" хавбек "
"Наверное, все дело в понимании взрослого футбола. Если бы у меня оно было, как сейчас, то я бы, наверное, скорее получил бы шанс.
Но я не могу сказать, что я не получал его при Хацкевиче. Очень уважаю его тренерский штаб. Ко мне отлично относились. Каждый день мне подсказывали, как играть. В тот период они давали мне достаточно игрового времени", — сказал Цитаишвили.
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