Цитаишвили: Очень уважаю Хацкевича. Он давал мне достаточно игрового времени

Арендованный у "Динамо" хавбек " Черноморца " Георгий Цитаишвили рассказал, почему ему не удалось заиграть в составе киевлян.

"Наверное, все дело в понимании взрослого футбола. Если бы у меня оно было, как сейчас, то я бы, наверное, скорее получил бы шанс.

Но я не могу сказать, что я не получал его при Хацкевиче. Очень уважаю его тренерский штаб. Ко мне отлично относились. Каждый день мне подсказывали, как играть. В тот период они давали мне достаточно игрового времени", — сказал Цитаишвили.