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Диалло: Я точно ничего не менял в паспорте, с моими данными все в порядке
В Африке это популярная практика
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
18-летний вингер юношеской команды "
"Конечно, я знаю об этом. Раньше это делали очень часто. Но я точно ничего не менял в паспорте, с моими данными все в порядке.
Мне люди тоже часто говорят, что я выгляжу старше своего возраста. Конечно, меня это раздражает.
В Африке я многое видел. Некоторые игроки были точно гораздо старше, чем на самом деле. Но что поделаешь", – сказал Диалло.
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