Диалло: Я точно ничего не менял в паспорте, с моими данными все в порядке

18-летний вингер юношеской команды " Динамо " U-19 Самба Диалло прокомментировал ситуацию с изменением паспортных данных (возраста) африканскими футболистами.

"Конечно, я знаю об этом. Раньше это делали очень часто. Но я точно ничего не менял в паспорте, с моими данными все в порядке.

Мне люди тоже часто говорят, что я выгляжу старше своего возраста. Конечно, меня это раздражает.

В Африке я многое видел. Некоторые игроки были точно гораздо старше, чем на самом деле. Но что поделаешь", – сказал Диалло.