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Диалло: Я точно ничего не менял в паспорте, с моими данными все в порядке

Премьер-лига
(2 голосов)

В Африке это популярная практика

Диалло: Я точно ничего не менял в паспорте, с моими данными все в порядке

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

18-летний вингер юношеской команды "Динамо" U-19 Самба Диалло прокомментировал ситуацию с изменением паспортных данных (возраста) африканскими футболистами.

"Конечно, я знаю об этом. Раньше это делали очень часто. Но я точно ничего не менял в паспорте, с моими данными все в порядке.

Мне люди тоже часто говорят, что я выгляжу старше своего возраста. Конечно, меня это раздражает.

В Африке я многое видел. Некоторые игроки были точно гораздо старше, чем на самом деле. Но что поделаешь", – сказал Диалло.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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