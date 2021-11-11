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Аллахьяр сыграл первый официальный матч за сборную Ирана
Форвард вышел на замену в матче отбора ЧМ-2022
Фото: ФК Заря Луганск
Форвард "
Нападающий вышел на замену на 71-й минуте матча, и на тот момент его команда проигрывала со счётом 0:1.
В итоге, Иран вырвал победу, забив два гола на 91-й и 95-й минутах.
Для Аллахьяра это был первый официальный матч за свою национальную команду, раньше он принимал участие только в двух товарищеских матчах сборной.
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