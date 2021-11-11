Аллахьяр сыграл первый официальный матч за сборную Ирана

Форвард " Зари " Аллахьяр Сайядманеш принял участие в отборочном матче ЧМ-2022 Ливан – Иран.

Нападающий вышел на замену на 71-й минуте матча, и на тот момент его команда проигрывала со счётом 0:1.

В итоге, Иран вырвал победу, забив два гола на 91-й и 95-й минутах.

Для Аллахьяра это был первый официальный матч за свою национальную команду, раньше он принимал участие только в двух товарищеских матчах сборной.