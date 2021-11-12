Хавбек Вереса Клец: Сейчас уже хожу без костылей. Немного прихрамываю

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец рассказал про восстановление после повреждения крестообразной связки колена.

"Операция, по словам врача, прошла успешно. Первые десять дней после операции я передвигался на двух костылях. Впоследствии еще десять дней - на одном костыле. Сейчас уже хожу без костылей. Немного прихрамываю.

Впереди меня уже ждут легкие занятия в спортзале. Некоторые упражнения я уже делал дома для скорейшего восстановления.

Еще могу сказать, что очень соскучился по команде и тренировкам. Хочется поскорее вернуться к работе", - сказал Клец.