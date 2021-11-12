  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Вереса Клец: Сейчас уже хожу без костылей. Немного прихрамываю
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Вереса Клец: Сейчас уже хожу без костылей. Немного прихрамываю

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист восстанавливается после травмы колена

Хавбек Вереса Клец: Сейчас уже хожу без костылей. Немного прихрамываю

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец рассказал про восстановление после повреждения крестообразной связки колена.

"Операция, по словам врача, прошла успешно. Первые десять дней после операции я передвигался на двух костылях. Впоследствии еще десять дней - на одном костыле. Сейчас уже хожу без костылей. Немного прихрамываю.

Впереди меня уже ждут легкие занятия в спортзале. Некоторые упражнения я уже делал дома для скорейшего восстановления.

Еще могу сказать, что очень соскучился по команде и тренировкам. Хочется поскорее вернуться к работе", - сказал Клец.

Напомним, в нынешнем сезоне Дмитрий Клец сыграл за "Верес" 9 матчей (8 в чемпионате и 1 в Кубке) и забил 1 гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Клец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...