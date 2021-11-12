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Хавбек Вереса Клец: Сейчас уже хожу без костылей. Немного прихрамываю
Футболист восстанавливается после травмы колена
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец рассказал про восстановление после повреждения крестообразной связки колена.
"Операция, по словам врача, прошла успешно. Первые десять дней после операции я передвигался на двух костылях. Впоследствии еще десять дней - на одном костыле. Сейчас уже хожу без костылей. Немного прихрамываю.
Впереди меня уже ждут легкие занятия в спортзале. Некоторые упражнения я уже делал дома для скорейшего восстановления.
Еще могу сказать, что очень соскучился по команде и тренировкам. Хочется поскорее вернуться к работе", - сказал Клец.
Напомним, в нынешнем сезоне Дмитрий Клец сыграл за "Верес" 9 матчей (8 в чемпионате и 1 в Кубке) и забил 1 гол.
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