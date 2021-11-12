Два опытных игрока могут покинуть Металлист 1925

Левый защитник Артур Западня и центральный полузащитник Олег Голодюк пока не продлили соглашения с "Металлистом 1925".

Их действующие контракты имеют силу до 31 декабря.

31-летний Западня и 33-летний Голодюк перебрались в харьковский клуб в начале этого года соответственно из "Десны" и "Миная". В нынешнем сезоне УПЛ защитник провел 11 матчей, полузащитник принял участие в 10 играх. При этом каждый из них забил по одному мячу.

Напомним, "Металлист 1925" после 14 туров чемпионата занимает 9-е место в УПЛ. 22 ноября команда Валерия Кривенцова сыграет на выезде с "Вересом".