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Два опытных игрока могут покинуть Металлист 1925

Премьер-лига
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Контракты футболистов истекают в конце года

Два опытных игрока могут покинуть Металлист 1925

фото - ФК "Металіст 1925" Харків

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Левый защитник Артур Западня и центральный полузащитник Олег Голодюк пока не продлили соглашения с "Металлистом 1925".

Их действующие контракты имеют силу до 31 декабря.

31-летний Западня и 33-летний Голодюк перебрались в харьковский клуб в начале этого года соответственно из "Десны" и "Миная". В нынешнем сезоне УПЛ защитник провел 11 матчей, полузащитник принял участие в 10 играх. При этом каждый из них забил по одному мячу.

Напомним, "Металлист 1925" после 14 туров чемпионата занимает 9-е место в УПЛ. 22 ноября команда Валерия Кривенцова сыграет на выезде с "Вересом".

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В статье: Олег Голодюк Артур Западня Металлист 1925 (Харьков)
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