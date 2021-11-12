Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цитаишвили: В 17 или 18 лет нужно было уходить в аренду из Динамо
Хавбек рассказал об ошибках молодости, которые помешали играть в столичном клубе
Олександр Приходько
Арендованный у "Динамо" полузащитник "Черноморца" Георгий Цитаишвили рассказал об ошибках молодости, которые помешали играть в составе киевского клуба.
Грузинский хавбек считает, что ему было необходимо покинуть столичный клуб в раннем возрасте ради получения игровой практики, а не сидеть и ждать шанса.
– Я знаю свою ошибку. Знаю, что еще в 17-18 лет мне надо было уходить в аренду из "Динамо". Единственное, о чем я жалею – что я не ушел раньше, чтобы получить этот опыт. Возможно к 20 годам я уже был бы более опытным и понимал бы игру.
– В аренду в европейский или украинский клуб?
– Неважно. Главное, чтобы это была высшая лига, взрослый футбол.
Просто раньше я думал, что у меня есть шанс показать себя в "Динамо". Я ни в коем случае не думал "Как это я могу уйти из "Динамо" в аренду в какой-то там плохой клуб". Я думал, что мне доверяют, но нельзя забывать, что "Динамо" – это гранд, которому нужно бороться за чемпионство. Тебе, молодому, не могут просто так дать сыграть сезон.
Это ты сейчас понимаешь. А тогда я в интервью говорил, "Я хочу играть, почему мне не дают шанс" – это просто ошибка молодости.
– Если вернуть время, ты бы этого не говорил?
– Нет. Я бы работал дальше и ждал своего шанса, – сказал Цитаишвили.
Популярное сейчас
- Украинский тренер продлил контракт с командой из Казахстана
- Назван главный Лев матча Украины против Болгарии
- Группа J. Македонцы устроили погромы в Ереване, немцы снимают кино
- Клуб Михайличенко хочет выкупить одного из лидеров Зари
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО