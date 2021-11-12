Цитаишвили: В 17 или 18 лет нужно было уходить в аренду из Динамо

Арендованный у "Динамо" полузащитник "Черноморца" Георгий Цитаишвили рассказал об ошибках молодости, которые помешали играть в составе киевского клуба.

Грузинский хавбек считает, что ему было необходимо покинуть столичный клуб в раннем возрасте ради получения игровой практики, а не сидеть и ждать шанса.

– Я знаю свою ошибку. Знаю, что еще в 17-18 лет мне надо было уходить в аренду из "Динамо". Единственное, о чем я жалею – что я не ушел раньше, чтобы получить этот опыт. Возможно к 20 годам я уже был бы более опытным и понимал бы игру.

– В аренду в европейский или украинский клуб?

– Неважно. Главное, чтобы это была высшая лига, взрослый футбол.

Просто раньше я думал, что у меня есть шанс показать себя в "Динамо". Я ни в коем случае не думал "Как это я могу уйти из "Динамо" в аренду в какой-то там плохой клуб". Я думал, что мне доверяют, но нельзя забывать, что "Динамо" – это гранд, которому нужно бороться за чемпионство. Тебе, молодому, не могут просто так дать сыграть сезон.

Это ты сейчас понимаешь. А тогда я в интервью говорил, "Я хочу играть, почему мне не дают шанс" – это просто ошибка молодости.

– Если вернуть время, ты бы этого не говорил?

– Нет. Я бы работал дальше и ждал своего шанса, – сказал Цитаишвили.