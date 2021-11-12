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Луческу привлек Самбу Диалло к тренировкам с первой командой Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Называется также дата потенциального дебюта сенегальца

Луческу привлек Самбу Диалло к тренировкам с первой командой Динамо

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

18-летний вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло был привлечен к тренировочным занятиям первой команды киевлян. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

По данным источника, сенегалец, вероятнее всего, останется уже на постоянной основе. Мало того, отмечается, что в матче УПЛ с "Черноморцем" вполне возможен его дебют.

В нынешнем сезоне Диалло провел 15 матчей за юношескую команду "Динамо" во всех турнирах. На счету сенегальца 13 забитых голов. Также 18-летний футболист возглавляет таблицу бомбардиров Юношеской лиги УЕФА.

Матч 15-го тура УПЛ "Черноморец" - "Динамо" состоится 19 ноября и начнется в 19:30.

Читайте такжеДиалло: В основе Динамо меня удивил Шапаренко. Хочу тоже так играть
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В статье: Динамо (Киев) Динамо U-19 (Киев) Самба Диалло
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Комментарии (13)
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zafo45
12.11.2021 в 15:25
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
12.11.2021 в 14:15
Этот негр окончательно добьет перспективы Супряги в ДК. Непонятно, почему дед так долго ждал и выпускал деревяху Гармаша играть..
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+1
-5
avatar
Il Gatto
12.11.2021 в 14:13
Цікаво, чи його ім‘я відміняється? Здається, що ні, і тут працює, як із прізвищами Погба, Бензема, Бельанда і тд?
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.11.2021 в 14:13
Давно пора...
Ответить
+2
0
avatar
UA-Футбол-PRО (Ужгород)
12.11.2021 в 13:37
Бідний Діалло Тепер расист Шапаренко донеси до нього сумну новину: що Самба негр
Ответить
+4
-7
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.11.2021 в 13:39
Это тебе по даунецким каналам сказали? :)
Ответить
+4
-4
avatar
UA-Футбол-PRО (Ужгород)
12.11.2021 в 13:40
Дивлюсь тільки Медведчукові канали. Нагадай, вони даунецькі? :)
+3
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.11.2021 в 14:14
А Рінат ахметович не був улюбленцем Віктора Хведоровича?
+1
-4
Алекс1955 (Донецк)
12.11.2021 в 14:48
А в чем дело? Значит, в Ворскле игрок - "черный", а в Динамо сразу "побелеет". А ему в процессе матча будут кричать партнеры: "Черный, давай пас мне!" "Черный, куда ты подаешь?" "Ведь он же правда черный", как писали в комментариях после матча с Ворсклой. "Ну и пусть называет меня белым, не обижусь".
+1
-2
Footballers (Умань)
12.11.2021 в 13:25
Ну нарешті хоч один дійсно нападаючий,а не Супруги з Гармашами.Хоча Гармаш проти Супряги просто топ виглядає.
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+2
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
12.11.2021 в 12:36
Супрягу -Шкурина в ЧО-ДК2 ---тут хоть будут играть а не сидеть на лавке а кто будет играть против ДК --запретят игрокам ДК2 играть против своих 19 числа
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0
-4
Artemanat (Кривой Рог)
12.11.2021 в 12:25
Де Пена на лавку
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+2
-4
avatar
ascent (Луксор)
12.11.2021 в 12:50
Вербича туда же...
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+1
-4


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