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Луческу привлек Самбу Диалло к тренировкам с первой командой Динамо
Называется также дата потенциального дебюта сенегальца
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
18-летний вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло был привлечен к тренировочным занятиям первой команды киевлян. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
По данным источника, сенегалец, вероятнее всего, останется уже на постоянной основе. Мало того, отмечается, что в матче УПЛ с "Черноморцем" вполне возможен его дебют.
В нынешнем сезоне Диалло провел 15 матчей за юношескую команду "Динамо" во всех турнирах. На счету сенегальца 13 забитых голов. Также 18-летний футболист возглавляет таблицу бомбардиров Юношеской лиги УЕФА.
Матч 15-го тура УПЛ "Черноморец" - "Динамо" состоится 19 ноября и начнется в 19:30.
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