Луческу привлек Самбу Диалло к тренировкам с первой командой Динамо

18-летний вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло был привлечен к тренировочным занятиям первой команды киевлян. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

По данным источника, сенегалец, вероятнее всего, останется уже на постоянной основе. Мало того, отмечается, что в матче УПЛ с "Черноморцем" вполне возможен его дебют.

В нынешнем сезоне Диалло провел 15 матчей за юношескую команду "Динамо" во всех турнирах. На счету сенегальца 13 забитых голов. Также 18-летний футболист возглавляет таблицу бомбардиров Юношеской лиги УЕФА.

Матч 15-го тура УПЛ "Черноморец" - "Динамо" состоится 19 ноября и начнется в 19:30.