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Колос провел переговоры с двумя украинскими тренерами - СМИ
Сейчас команду тренирует Ярослав Вишняк
фото - ФК "Шахтер" Солигорск
Несколько дней назад состоялась встреча украинского тренера Романа Григорчука с представителями "Колоса". Об этом информирует ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
56-летнему специалисту предложили возглавить клуб из Ковалевки - он взял время на размышление.
Вторым претендентом на эту должность называется еще один украинский наставник Дмитрий Михайленко, с ним встречался президент команды Андрей Засуха.
Ярослав Вишняк, который руководил командой в матче с "Шахтером" (1:3), доработает до зимы, а затем команду возглавит кто-то из вышеназванных кандидатов.
Бывший исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов стал аналитиком ковалевского клуба.
Напомним, после 14 туров "Колос" идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. В следующем туре ковалевцы сыграют с "Десной" (21 ноября).
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