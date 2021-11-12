Колос провел переговоры с двумя украинскими тренерами - СМИ

Несколько дней назад состоялась встреча украинского тренера Романа Григорчука с представителями "Колоса". Об этом информирует ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

56-летнему специалисту предложили возглавить клуб из Ковалевки - он взял время на размышление.

Вторым претендентом на эту должность называется еще один украинский наставник Дмитрий Михайленко, с ним встречался президент команды Андрей Засуха.

Ярослав Вишняк, который руководил командой в матче с "Шахтером" (1:3), доработает до зимы, а затем команду возглавит кто-то из вышеназванных кандидатов.

Бывший исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов стал аналитиком ковалевского клуба.

Напомним, после 14 туров "Колос" идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. В следующем туре ковалевцы сыграют с "Десной" (21 ноября).