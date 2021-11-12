Шахтер будет представлен в новом футбольном симуляторе

"Шахтер" стал первым восточноевропейским футбольным клубом в UFL, сообщает пресс-служба "горняков".

10 ноября 2021 года игровая студия Strikerz Inc., работающая над созданием футбольной онлайн-лиги UFL, и ФК "Шахтер" подписали лицензионное соглашение, которое позволит болельщикам клуба поддержать любимую команду в новой глобальной футбольной онлайн-игре.

"Рады сотрудничеству со студией Strikerz Inc. Уверены, что UFL выведет жанр футбольных видеоигр на новый уровень, и мы с удовольствием поддержим их на этом пути", - сказал коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко.

"Счастливы, что к нашим лицензионным партнерам присоединяется "Шахтер", 13-кратный чемпион Украины, клуб с богатейшей историей, отмеченный множеством престижных трофеев и наград. Надеемся, что нам удастся построить прочные отношения с клубом и всеми его болельщиками", сказал генеральный директор Strikerz Inc Евгений Нашилов.

Разработка UFL ведется с 2016 года. Игра будет распространяться бесплатно, а регулярные обновления контента и функционала не потребуют обязательных покупок и ежегодных платежей.

В основе проекта лежит принцип честной игры (fair to play): исход матчей между игроками будет определяться личным мастерством участников, а не внутриигровыми покупками.