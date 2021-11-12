  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер будет представлен в новом футбольном симуляторе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер будет представлен в новом футбольном симуляторе

Премьер-лига
(2 голосов)

"Горняки" подписали соглашение с игровой студией Strikerz Inc

Шахтер будет представлен в новом футбольном симуляторе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" стал первым восточноевропейским футбольным клубом в UFL, сообщает пресс-служба "горняков".

10 ноября 2021 года игровая студия Strikerz Inc., работающая над созданием футбольной онлайн-лиги UFL, и ФК "Шахтер" подписали лицензионное соглашение, которое позволит болельщикам клуба поддержать любимую команду в новой глобальной футбольной онлайн-игре.

"Рады сотрудничеству со студией Strikerz Inc. Уверены, что UFL выведет жанр футбольных видеоигр на новый уровень, и мы с удовольствием поддержим их на этом пути", - сказал коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко.

"Счастливы, что к нашим лицензионным партнерам присоединяется "Шахтер", 13-кратный чемпион Украины, клуб с богатейшей историей, отмеченный множеством престижных трофеев и наград. Надеемся, что нам удастся построить прочные отношения с клубом и всеми его болельщиками", сказал генеральный директор Strikerz Inc Евгений Нашилов.

Разработка UFL ведется с 2016 года. Игра будет распространяться бесплатно, а регулярные обновления контента и функционала не потребуют обязательных покупок и ежегодных платежей.

В основе проекта лежит принцип честной игры (fair to play): исход матчей между игроками будет определяться личным мастерством участников, а не внутриигровыми покупками.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер Донецк

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zafo45
12.11.2021 в 15:24
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
12.11.2021 в 13:49
Где Динамо где?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...