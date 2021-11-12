Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер будет представлен в новом футбольном симуляторе
"Горняки" подписали соглашение с игровой студией Strikerz Inc
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" стал первым восточноевропейским футбольным клубом в UFL, сообщает пресс-служба "горняков".
10 ноября 2021 года игровая студия Strikerz Inc., работающая над созданием футбольной онлайн-лиги UFL, и ФК "Шахтер" подписали лицензионное соглашение, которое позволит болельщикам клуба поддержать любимую команду в новой глобальной футбольной онлайн-игре.
"Рады сотрудничеству со студией Strikerz Inc. Уверены, что UFL выведет жанр футбольных видеоигр на новый уровень, и мы с удовольствием поддержим их на этом пути", - сказал коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко.
"Счастливы, что к нашим лицензионным партнерам присоединяется "Шахтер", 13-кратный чемпион Украины, клуб с богатейшей историей, отмеченный множеством престижных трофеев и наград. Надеемся, что нам удастся построить прочные отношения с клубом и всеми его болельщиками", сказал генеральный директор Strikerz Inc Евгений Нашилов.
Разработка UFL ведется с 2016 года. Игра будет распространяться бесплатно, а регулярные обновления контента и функционала не потребуют обязательных покупок и ежегодных платежей.
В основе проекта лежит принцип честной игры (fair to play): исход матчей между игроками будет определяться личным мастерством участников, а не внутриигровыми покупками.
Популярное сейчас
- Владимир Кличко и еще 9 рекордсменов бокса по количеству титульных боев
- Колос провел переговоры с двумя украинскими тренерами - СМИ
- Президент Днепра-1: Только наладилась ситуация в стране с судейством, как появился Металлист
- Динамо столько не потянет. Стало известно, сколько Бока просит за Себастьяна Вилью
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
Новости по теме
- 11:00 Украинские Воробей: Экспериментов в матче с Болгарией не будет. Уже не то время
- 00:27 Украинские Футболистка Шахтера Денищич: Гендерная пристрастность относительно женского футбола - это больной вопрос
- 18:50 Зарубежные Решко: Топ-наставник не может без шансов проигрывать Шерифу и терпеть фиаско 0:5 от Реала