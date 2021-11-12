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Игрок молодежной сборной Украины может покинуть Мариуполь

Премьер-лига
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Арендное соглашение футболиста подходит к концу

Игрок молодежной сборной Украины может покинуть Мариуполь

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Пока нет ясности относительно того, за какую команду после Нового года будет играть атакующий полузащитник Олег Очеретько.

18-летний воспитанник "Шахтера" с сентября прошлого года выступает на правах аренды за "Мариуполь". В нынешнем сезоне УПЛ он провел 8 матчей. Арендное соглашение Очеретько с приазовским клубом рассчитано до 31 декабря. После этого он должен будет вернуться в "Шахтер" и уже с "горняками" решать вопросы относительно своего будущего.

В ближайшем туре чемпионата Очеретько "Мариуполю" не поможет: матч с "Ворсклой" 21 ноября ему придется пропустить после удаления в игре с "Минаем".

Напомним, после 14 туров приазовцы с 7 очками замыкают турнирную таблицу УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь Олег Очеретько
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