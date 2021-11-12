  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 17-го и 18-го туров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 17-го и 18-го туров

Премьер-лига
(1 голосов)

Расписание очередных туров чемпионата Украины

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 17-го и 18-го туров

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 17 и 18 туров VBET Лиги сезона 2021/22 годов

17-й тур

3 декабря (пятница)

Шахтер - Львов 17:00

4 декабря (суббота)

Верес — Динамо 14:00

Рух — Ворскла 17:00

Металлист 1925 — Колос 19:30

5 декабря (воскресенье)

Заря — Ингулец 14:00

Александрия — Минай 17:00

Десна - Мариуполь 19:30

6 декабря (понедельник)

Днепр-1 — Черноморец 19:30

18-й тур

10 декабря (пятница)

Ингулец — Десна 19:30

11 декабря (суббота)

Александрия — Шахтер 14:00

Верес — Рух 17:00

Львов — Ворскла 19:30

12 декабря (воскресенье)

Черноморец - Металлист 1925 14:00

Динамо — Заря 17:00

Колос — Минай 19:30

13 декабря (понедельник)

Мариуполь - Днепр-1 19:30

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zafo45
12.11.2021 в 15:22
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...