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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 17-го и 18-го туров
Расписание очередных туров чемпионата Украины
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 17 и 18 туров VBET Лиги сезона 2021/22 годов
17-й тур
3 декабря (пятница)
Шахтер - Львов 17:00
4 декабря (суббота)
Верес — Динамо 14:00
Рух — Ворскла 17:00
Металлист 1925 — Колос 19:30
5 декабря (воскресенье)
Заря — Ингулец 14:00
Александрия — Минай 17:00
Десна - Мариуполь 19:30
6 декабря (понедельник)
Днепр-1 — Черноморец 19:30
18-й тур
10 декабря (пятница)
Ингулец — Десна 19:30
11 декабря (суббота)
Александрия — Шахтер 14:00
Верес — Рух 17:00
Львов — Ворскла 19:30
12 декабря (воскресенье)
Черноморец - Металлист 1925 14:00
Динамо — Заря 17:00
Колос — Минай 19:30
13 декабря (понедельник)
Мариуполь - Днепр-1 19:30
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