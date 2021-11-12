Матч Черноморец - Динамо перенесен из Одессы в Киев

В матче 15-го тура УПЛ "Динамо" должно было отправиться в гости к одесскому "Черноморцу".

Впрочем, этот номинально гостевой для киевлян матч с согласия сторон было решено провести в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

День и начало игры остаются неизменными – в пятницу, 19 ноября, начало в 19:30.

Причины переноса киевский клуб не называет.