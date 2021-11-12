Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Черноморец - Динамо перенесен из Одессы в Киев
Поединок состоится на стадионе Динамо
fcdynamo.com
В матче 15-го тура
Впрочем, этот номинально гостевой для киевлян матч с согласия сторон было решено провести в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
День и начало игры остаются неизменными – в пятницу, 19 ноября, начало в 19:30.
Причины переноса киевский клуб не называет.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Офіційний сайт Динамо
Популярное сейчас
- Луческу привлек Самбу Диалло к тренировкам с первой командой Динамо
- Президент Днепра-1: Только наладилась ситуация в стране с судейством, как появился Металлист
- Белик: Это было что-то невероятное в исполнении Украины
- (Анти) Герой футбольного дня. Николай Шапаренко
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ukatan (Харьковская обл.)
12.11.2021 в 16:44
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.11.2021 в 16:41
Ответить
0
0
aleks68
12.11.2021 в 16:45
Ответить
0
0
таврия19752009 (симферополь)
12.11.2021 в 16:31
Ответить
+1
-1
Po4eson (Одесса)
12.11.2021 в 16:17
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...