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Матч Черноморец - Динамо перенесен из Одессы в Киев

Премьер-лига
(2 голосов)

Поединок состоится на стадионе Динамо

Матч Черноморец - Динамо перенесен из Одессы в Киев

fcdynamo.com

Новина українською

В матче 15-го тура УПЛ "Динамо" должно было отправиться в гости к одесскому "Черноморцу".

Впрочем, этот номинально гостевой для киевлян матч с согласия сторон было решено провести в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

День и начало игры остаются неизменными – в пятницу, 19 ноября, начало в 19:30.

Причины переноса киевский клуб не называет.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (5)
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ukatan (Харьковская обл.)
12.11.2021 в 16:44
Да какая разница где "основа" "Динамо" со своим же дублем сыграет.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.11.2021 в 16:41
А що там було з грою Шахтар-2-Шахтар не так давно?
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aleks68
12.11.2021 в 16:45
чмо дырявое играют динамо-2 против помойки динамо.тупая ты гнида
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таврия19752009 (симферополь)
12.11.2021 в 16:31
Играйте уже на базе Динамо двухсторонку .И майки у Черноморца должны быть с буквой Д
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+1
-1
Po4eson (Одесса)
12.11.2021 в 16:17
))). Команда Одессы))).
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-1


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