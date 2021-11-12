СМИ: Кононов - один из кандидатов на пост главного тренера Колоса

Как уже сообщалось ранее, президент " Колоса " Андрей Засуха на днях провел встречи с потенциальными кандидатами на пост главного тренера клуба – Романом Григорчуком и Дмитрием Михайленко.

Впрочем, по данным "Динамомании", это далеко не полный список специалистов, которые могут возглавить команду из Ковалевки.

Источник сообщает, что наставником "Колоса" может стать Олег Кононов, известный по работе в "Карпатах", российских клубах "Краснодар" и "Спартак".

Другим известным кандидатом является экс-глава академии "Шахтера" голландец Патрик ван Леувен, уволенный недавно из "Маккаби" Т-А.

Напомним, после 14 туров "Колос" идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. В следующем туре ковалевцы сыграют с "Десной" (21 ноября).