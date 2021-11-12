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СМИ: Кононов - один из кандидатов на пост главного тренера Колоса
И при этом, не единственный
Как уже сообщалось ранее, президент "
Впрочем, по данным "Динамомании", это далеко не полный список специалистов, которые могут возглавить команду из Ковалевки.
Источник сообщает, что наставником "Колоса" может стать Олег Кононов, известный по работе в "Карпатах", российских клубах "Краснодар" и "Спартак".
Другим известным кандидатом является экс-глава академии "Шахтера" голландец Патрик ван Леувен, уволенный недавно из "Маккаби" Т-А.
Напомним, после 14 туров "Колос" идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. В следующем туре ковалевцы сыграют с "Десной" (21 ноября).
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