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СМИ: Кононов - один из кандидатов на пост главного тренера Колоса

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

И при этом, не единственный

СМИ: Кононов - один из кандидатов на пост главного тренера Колоса

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, президент "Колоса" Андрей Засуха на днях провел встречи с потенциальными кандидатами на пост главного тренера клуба – Романом Григорчуком и Дмитрием Михайленко.

Впрочем, по данным "Динамомании", это далеко не полный список специалистов, которые могут возглавить команду из Ковалевки.

Источник сообщает, что наставником "Колоса" может стать Олег Кононов, известный по работе в "Карпатах", российских клубах "Краснодар" и "Спартак".

Другим известным кандидатом является экс-глава академии "Шахтера" голландец Патрик ван Леувен, уволенный недавно из "Маккаби" Т-А.

Напомним, после 14 туров "Колос" идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. В следующем туре ковалевцы сыграют с "Десной" (21 ноября).

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В статье: Роман Григорчук Колос (Ковалевка) Патрик ван Леувен
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (7)
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kukarekin (Одесса)
12.11.2021 в 20:15
Без роботи шатаються фролов, червенков і ось-ось маркевич остап
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Динамiт (Василькiв)
12.11.2021 в 20:12
Кононов,Дулуп та Кучук -- більше 3-х неділь нікого не тренували ! Це якась група блуждаючих клоунів !!!
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+1
-1
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Prideman (Lviv)
12.11.2021 в 20:51
Хочеш сказати, що коли Карпати грали в ЛЄ, Кононов там був менше місяця тренером?
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
12.11.2021 в 20:10
huylo
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0
0
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c99baf (Харьков)
12.11.2021 в 20:05
Из всех кандидатов самый подходящий Григорчук,но думаю будут и условия по команде к президенту клуба.
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+1
0
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Romerik (YNWA)
12.11.2021 в 19:28
Кононов в это болото не пойдет. Те Карпаты были на несколько голов сильнее этого клуба...
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+1
-3
alexfc (Киев)
12.11.2021 в 19:35
Все зависит от финансирования. сколько может выделить Колос на тренерский штаб. И на усиление состава. От сюда и будет тренер. Если денег нет, то и будут тренеры ноунеймы. А если есть то и Григорчук с Кононенко. По выбору тренера будет видно куда катится сейчас Колос.
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