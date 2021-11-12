Гендиректор Черноморца: Вопрос об участии арендованных в матче с Динамо ещё решается

За неделю до старта 15-го тура УПЛ , в котором встретятся одесский "Черноморец" и киевское "Динамо", пока ещё неизвестно, в каком составе одесситы отправятся на игру в Киев.

Данная тема актуальна ввиду наличия в "Черноморце" огромного количества арендованных у "Динамо" футболистов.

Как сообщил генеральный директор ФК "Черноморец" Анатолий Мисюра, данный вопрос пока что находится в стадии обсуждения.

"По данной теме сейчас идёт переговорный процесс. Пока на сто процентов сказать, кто не будет играть, не могу. Ближе к игре будем понимать. К матчу готовятся все футболисты", - сказал Мисюра.

Напомним, что в нынешнем составе "Черноморца" играет 16 футболистов, имеющих отношение к киевскому "Динамо".

Матч "Черноморец" — "Динамо" состоится 19 ноября в Киеве. Игра была перенесена в столицу по просьбе столичного клуба.