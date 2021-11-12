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Гендиректор Черноморца: Вопрос об участии арендованных в матче с Динамо ещё решается

Премьер-лига
(1 голосов)

За неделю до матча пока что ничего не ясно

Гендиректор Черноморца: Вопрос об участии арендованных в матче с Динамо ещё решается

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

За неделю до старта 15-го тура УПЛ, в котором встретятся одесский "Черноморец" и киевское "Динамо", пока ещё неизвестно, в каком составе одесситы отправятся на игру в Киев.

Данная тема актуальна ввиду наличия в "Черноморце" огромного количества арендованных у "Динамо" футболистов.

Как сообщил генеральный директор ФК "Черноморец" Анатолий Мисюра, данный вопрос пока что находится в стадии обсуждения.

"По данной теме сейчас идёт переговорный процесс. Пока на сто процентов сказать, кто не будет играть, не могу. Ближе к игре будем понимать. К матчу готовятся все футболисты", - сказал Мисюра.

Напомним, что в нынешнем составе "Черноморца" играет 16 футболистов, имеющих отношение к киевскому "Динамо".

Матч "Черноморец" — "Динамо" состоится 19 ноября в Киеве. Игра была перенесена в столицу по просьбе столичного клуба.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (10)
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Куреневский (Куреневка)
12.11.2021 в 23:45
Я категорически против не допуска арендованных игроков выходить на игру((( то же касается и шахтера и всех имеющих отношение к этому движу
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djeff2015 (Запорожье)
12.11.2021 в 22:38
тут "по просьбе столичного клуба"...на другой ветке по "просьбе Черноморца"...))))базар лига. хотя да...нью-Черноморец тоже вроде , как "столичный клуб" ))
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0
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
12.11.2021 в 22:34
Будулай і фейр плей єсть вєсчі нєсовмєстниє.Не позичав у Сірка очі, коли Шахта під його орудою отримувала на блюдечку 3 очки від Метадона чи іллічівця, не знітиться, коли Динамо 3 очки отримає від Чорноморця U-16.
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0
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
12.11.2021 в 22:21
А игроков своих обязательно привозить ? Или в Киеве других выдадут ?
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.11.2021 в 22:07
Они новых дадут, чтобы те не ехали))))
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+4
-1
efim423 (odessa)
12.11.2021 в 21:41
решается кто будет поддаватся , и сколько кому зачихлят
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+5
0
Alex-696 (Немирів)
12.11.2021 в 21:42
Купи Чорноморець, купи гравців, яких захочеш, і грай.
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+1
-6
efim423 (odessa)
12.11.2021 в 21:45
то есть тебе нравится что унас не чемпионат , а кукольный театр
+6
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
12.11.2021 в 21:33
Мирча не разрешит играть хорошим игрокам а слабые пусть играют--когда они отдадут Супрягу-Шкурина угробят ребят на скамейке а в ЧО будут играть--Мирча подумай над этим решением а 15 туре подарят вам 3 очка возможно
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+4
-2
Андрей (Odessa)
12.11.2021 в 21:33
Пусть уже в цирке играют.
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+5
-3


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