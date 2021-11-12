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Гендиректор Черноморца: Вопрос об участии арендованных в матче с Динамо ещё решается
За неделю до матча пока что ничего не ясно
instagram.com/chernomoretsfc
За неделю до старта 15-го тура
Данная тема актуальна ввиду наличия в "Черноморце" огромного количества арендованных у "Динамо" футболистов.
Как сообщил генеральный директор ФК "Черноморец" Анатолий Мисюра, данный вопрос пока что находится в стадии обсуждения.
"По данной теме сейчас идёт переговорный процесс. Пока на сто процентов сказать, кто не будет играть, не могу. Ближе к игре будем понимать. К матчу готовятся все футболисты", - сказал Мисюра.
Напомним, что в нынешнем составе "Черноморца" играет 16 футболистов, имеющих отношение к киевскому "Динамо".
Матч "Черноморец" — "Динамо" состоится 19 ноября в Киеве. Игра была перенесена в столицу по просьбе столичного клуба.
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