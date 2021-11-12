СМИ: Матч Черноморец - Динамо перенесен в Киев по просьбе киевлян

Поединок 15-го тура УПЛ между "Черноморцем" и киевским "Динамо" состоится в столице Украины.

По информации Meta-ratings, учитывая дружеско-партнерские отношения между двумя клубами, киевляне обратились к одесситам с просьбой перенести матч 15-го тура в Киеве, а игру второго круга провести в Одессе.

Такое пожелание высказал Мирча Луческу, чтобы после игр в сборных динамовцы больше отдохнули перед важным матчем киевлян в Лиге чемпионов против "Баварии", который состоится 23 ноября в Киеве.

При этом официальная версия переноса – ремонтные работы на стадионе "Черноморец".

Напомним, что в составе одесского клуба есть более десяти игроков, арендованных у "Динамо". Матч между "Черноморцем" и киевлянами запланирован на 19 ноября.