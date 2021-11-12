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СМИ: Матч Черноморец - Динамо перенесен в Киев по просьбе киевлян

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Для лучшей подготовки к матчу с Баварией

СМИ: Матч Черноморец - Динамо перенесен в Киев по просьбе киевлян

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Поединок 15-го тура УПЛ между "Черноморцем" и киевским "Динамо" состоится в столице Украины.

По информации Meta-ratings, учитывая дружеско-партнерские отношения между двумя клубами, киевляне обратились к одесситам с просьбой перенести матч 15-го тура в Киеве, а игру второго круга провести в Одессе.

Такое пожелание высказал Мирча Луческу, чтобы после игр в сборных динамовцы больше отдохнули перед важным матчем киевлян в Лиге чемпионов против "Баварии", который состоится 23 ноября в Киеве.

При этом официальная версия переноса – ремонтные работы на стадионе "Черноморец".

Напомним, что в составе одесского клуба есть более десяти игроков, арендованных у "Динамо". Матч между "Черноморцем" и киевлянами запланирован на 19 ноября.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (8)
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ZSTV1223 (Черкаси)
12.11.2021 в 22:59
Я думаю в цій ситуації треба щоб підключались УЄФА. Наш чемпіонат входить в зону УЄФА і має ними контролюватись. На початку чемпіонату просто перенесли матч чемпіонату щоб провести торярняк з Інтером, тепер опустились ще нижче. Правильним рішенням було відсторонення від участі в єврокубках.
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+3
-1
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
12.11.2021 в 22:27
Ни в одном чемпе такой *уйни нету!! Просто дно
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+4
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.11.2021 в 22:25
)))))))) Реально стану смотреть игру с Черноморцем))))))))) Это просто комедия года))))) Следующая статья - Луческу попросил проиграть Черноморец)))))))))))))
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+6
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
12.11.2021 в 22:42
Ага, скоріше Суркіс попросив Чорноморець програти Динамо щоб був кращий настрій перед Баварією. Хоч точ толку всеодно не буде, хіба що можуть пропустити на пару голів менше.
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+5
-1
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
12.11.2021 в 22:24
С*к* чемп проплачен, на*уй надо
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+4
-1
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
12.11.2021 в 22:22
Это пи*дец!!!
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+6
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.11.2021 в 22:20
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))..... ой, немогу)))))))))))))) перед важным матчем с Баварией))))))))))))))))))))) Реально он важный???)))))))) Какие шансы?)))))) Отправьте переодетый Черноморец против Баварии, сколько же можно своих суперзвезд попускать)))))))))))
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+10
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
12.11.2021 в 22:22
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+4
0


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