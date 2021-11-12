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СМИ: Матч Черноморец - Динамо перенесен в Киев по просьбе киевлян
Для лучшей подготовки к матчу с Баварией
fcdynamo.kiev.ua
Поединок 15-го тура
По информации Meta-ratings, учитывая дружеско-партнерские отношения между двумя клубами, киевляне обратились к одесситам с просьбой перенести матч 15-го тура в Киеве, а игру второго круга провести в Одессе.
Такое пожелание высказал Мирча Луческу, чтобы после игр в сборных динамовцы больше отдохнули перед важным матчем киевлян в Лиге чемпионов против "Баварии", который состоится 23 ноября в Киеве.
При этом официальная версия переноса –
Напомним, что в составе одесского клуба есть более десяти игроков, арендованных у "Динамо". Матч между "Черноморцем" и киевлянами запланирован на 19 ноября.
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