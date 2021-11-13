Шаблий: Мампасси интересуются четыре российских топ-клуба. Пока он думает

Футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал слухи о переходе арендованного у донецкого "Шахтера" защитника "Мариуполя" Марка Мампасси в российские клубы:

“К Мампасси очень много интереса со стороны совершенно разных стран и клубов. Пока игрок думает, какой вариант ему подойдет для прогресса.

На данный момент им интересуются четыре российских топ-клуба. Теоретически, этой зимой он может перебраться в Россию”, - сказал Шаблий.