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Шаблий: Мампасси интересуются четыре российских топ-клуба. Пока он думает

Премьер-лига
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“Учітеся, брати мої, думайте, читайте”…

Шаблий: Мампасси интересуются четыре российских топ-клуба. Пока он думает

ФК Маріуполь/Автор невідомий

Новина українською

Футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал слухи о переходе арендованного у донецкого "Шахтера" защитника "Мариуполя" Марка Мампасси в российские клубы:

“К Мампасси очень много интереса со стороны совершенно разных стран и клубов. Пока игрок думает, какой вариант ему подойдет для прогресса.

На данный момент им интересуются четыре российских топ-клуба. Теоретически, этой зимой он может перебраться в Россию”, - сказал Шаблий.

Напомним, что в активе 11 матчей в УПЛ в нынешнем сезоне. Также он в октябре дебютировал в сборной Украины U-19 и уже провел три полных поединка.

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В статье: Вадим Шаблий Марк Мампасси
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Источник:
Спорт-Экспресс

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