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Шаблий: Мампасси интересуются четыре российских топ-клуба. Пока он думает
“Учітеся, брати мої, думайте, читайте”…
ФК Маріуполь/Автор невідомий
Футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал
“К Мампасси очень много интереса со стороны совершенно разных стран и клубов. Пока игрок думает, какой вариант ему подойдет для прогресса.
На данный момент им интересуются четыре российских топ-клуба. Теоретически, этой зимой он может перебраться в Россию”, - сказал Шаблий.
Напомним, что в активе 11 матчей в УПЛ в нынешнем сезоне. Также он в октябре дебютировал в сборной Украины U-19 и уже провел три полных поединка.
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