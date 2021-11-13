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Динамо объявило ценник на Миколенко. Дженоа не готов выплатить эту сумму
"Наша песня хорошая, начинай сначала"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Дженоа" с новоиспеченным тренером Андреем Шевченко находятся в поисках усиления. Уже в ближайшее трансферное окно генуэзцы готовы подписать футболистов, одним из которых должен был стать левый защитник “Динамо” и сборной Украины Виталий Миколенко.
Правда, у киевлян слишком большие финансовые аппетиты. Руководство “бело-синих” хотят получить за оборонца 20 миллионов евро. "Грифоны" пока не готовы потратить такие деньги, поэтому предложат свои условия: аренда с обязательным правом выкупа, но по меньшей цене.
В борьбу за Миколенко зимой может вмешаться и "Наполи", если клубу потребуется усиление на левый фланг защиты. В этом случае "Дженоа" будет пытаться выиграть борьбу за украинца, ведь хочет максимально угодить с новыми игроками Андрею Шевченко.
Напомним, что всю свою футбольную карьеру Виталий выступает в составе киевского "Динамо". Первый свой матч на официальном уровне он провел еще в августе 2017 года, а с тех пор записал в свой актив семь голов и 20 ассистов в 126 поединках за клуб. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего украинца в 17 млн. евро.
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