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Динамо объявило ценник на Миколенко. Дженоа не готов выплатить эту сумму

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

"Наша песня хорошая, начинай сначала"

Динамо объявило ценник на Миколенко. Дженоа не готов выплатить эту сумму

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский "Дженоа" с новоиспеченным тренером Андреем Шевченко находятся в поисках усиления. Уже в ближайшее трансферное окно генуэзцы готовы подписать футболистов, одним из которых должен был стать левый защитник “Динамо” и сборной Украины Виталий Миколенко.

Правда, у киевлян слишком большие финансовые аппетиты. Руководство “бело-синих” хотят получить за оборонца 20 миллионов евро. "Грифоны" пока не готовы потратить такие деньги, поэтому предложат свои условия: аренда с обязательным правом выкупа, но по меньшей цене.

В борьбу за Миколенко зимой может вмешаться и "Наполи", если клубу потребуется усиление на левый фланг защиты. В этом случае "Дженоа" будет пытаться выиграть борьбу за украинца, ведь хочет максимально угодить с новыми игроками Андрею Шевченко.

Напомним, что всю свою футбольную карьеру Виталий выступает в составе киевского "Динамо". Первый свой матч на официальном уровне он провел еще в августе 2017 года, а с тех пор записал в свой актив семь голов и 20 ассистов в 126 поединках за клуб. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего украинца в 17 млн. евро.

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В статье: Динамо (Киев) Дженоа (Генуя) Виталий Миколенко
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Источник:
calciostyle

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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.11.2021 в 10:09
У Суркисов игра на уровне колхоза а ценники на уровне Ман Сити.
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+1
-1
ukatan (Харьковская обл.)
13.11.2021 в 10:32
Ничего не поделаешь - нация такая...
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0
0
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Maxam (Чернівці)
13.11.2021 в 09:57
В Італії має бути повно ЛЗ не гірших рівня Миколенка. Не розумію, чого його так хвалять, досить посередній гравець. Слабкий в підключеннях до атаки, і не без ляпів у захисті.
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0
-1
xapyga (Запорожье)
13.11.2021 в 10:00
уже не хвалят
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+1
-1
MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 09:52
Левый защитник, который проводить не самый удачный сезон, не может стоить таких денег. Его реальная сейчас цена 5 млн Евро. Им стоит снизить цену до 10 хотя бы.
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+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 09:49
))))))))) ой, как неожиданно!!!! ))))))))
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+2
-1
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UA-Футбол-PRО (Ужгород)
13.11.2021 в 09:46
Расистська клітка
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+1
-1


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