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Московский клуб хочет оформить игроку юношеской сборной Украины российское гражданство
Если трансфер все-таки состоится
Фото: ФК Шахтер Донецк
Московский "Локомотив" уже договорился о переходе арендованного "Мариуполем" в "Шахтера” Марка Мампасси. Клуб еще хочет оформить центральному защитнику российское гражданство, чтобы он не считался легионером в РПЛ. Об этом сообщает Чемпионат со ссылкой на собственные источники.
Российский паспорт для Мампасси будет легче оформить, чем другим исполнителям, ведь он родился в Донецке. Власти РФ считают, что жители оккупированных ДНР территорий могут стать гражданами России по упрощенной процедуре.
Напомним, что у Марка есть в активе 12 матчей за сборную Украины U-17, а также три поединка за Украину U-19. Также добавим, что он имеет корни из Конго.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 18-летнего защитника в 200 тысяч евро. Ранее сообщалось, что Локомотив готов выплатить за него в 20 раз больше.
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