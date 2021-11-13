Московский клуб хочет оформить игроку юношеской сборной Украины российское гражданство

Московский "Локомотив" уже договорился о переходе арендованного "Мариуполем" в "Шахтера” Марка Мампасси. Клуб еще хочет оформить центральному защитнику российское гражданство, чтобы он не считался легионером в РПЛ. Об этом сообщает Чемпионат со ссылкой на собственные источники.

Российский паспорт для Мампасси будет легче оформить, чем другим исполнителям, ведь он родился в Донецке. Власти РФ считают, что жители оккупированных ДНР территорий могут стать гражданами России по упрощенной процедуре.

Напомним, что у Марка есть в активе 12 матчей за сборную Украины U-17, а также три поединка за Украину U-19. Также добавим, что он имеет корни из Конго.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 18-летнего защитника в 200 тысяч евро. Ранее сообщалось, что Локомотив готов выплатить за него в 20 раз больше.