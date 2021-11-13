  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Московский клуб хочет оформить игроку юношеской сборной Украины российское гражданство
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Московский клуб хочет оформить игроку юношеской сборной Украины российское гражданство

Премьер-лига
(1 голосов)

Если трансфер все-таки состоится

Московский клуб хочет оформить игроку юношеской сборной Украины российское гражданство

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Московский "Локомотив" уже договорился о переходе арендованного "Мариуполем" в "Шахтера” Марка Мампасси. Клуб еще хочет оформить центральному защитнику российское гражданство, чтобы он не считался легионером в РПЛ. Об этом сообщает Чемпионат со ссылкой на собственные источники.

Российский паспорт для Мампасси будет легче оформить, чем другим исполнителям, ведь он родился в Донецке. Власти РФ считают, что жители оккупированных ДНР территорий могут стать гражданами России по упрощенной процедуре.

Читайте такжеШаблий: Мампасси интересуются четыре российских топ-клуба. Пока он думает

Напомним, что у Марка есть в активе 12 матчей за сборную Украины U-17, а также три поединка за Украину U-19. Также добавим, что он имеет корни из Конго.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 18-летнего защитника в 200 тысяч евро. Ранее сообщалось, что Локомотив готов выплатить за него в 20 раз больше.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марк Мампасси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Чемпионат

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...