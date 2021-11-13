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Миколенко – о трансфере в Дженоа: Даже комментировать это не хочу

Премьер-лига
(2 голосов)

Но поделился информацией о своем восстановлении

Миколенко – о трансфере в Дженоа: Даже комментировать это не хочу

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Левый защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал слухи о переходе в итальянский "Дженоа", а также поделился состоянием своего здоровья:

“Даже комментировать это не хочу, потому что нечего говорить.

Здоровье? Все хорошо. Надеюсь, что уже к следующему туру, к матчу с "Черноморцем" буду готовиться. Буду ли играть – не знаю, но планирую готовиться. Здесь уже как решит медицинский штаб”, - ответил Миколенко.

Напомним, что итальянские СМИ сообщали, что "Динамо" хочет получить за защитника 20 миллионов евро, однако "Дженоа" не готов заплатить такую ​​сумму.

Отметим, что Миколенко пропустил последние три матча "бело-синих", а также поединки сборной Украины из-за травмы. Следующую встречу киевляне проведут против "Черноморца" 19 ноября.

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В статье: Динамо (Киев) Дженоа (Генуя) Виталий Миколенко
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Источник:
footboom

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
13.11.2021 в 15:39
летят утки и два гуся
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