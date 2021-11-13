Миколенко – о трансфере в Дженоа: Даже комментировать это не хочу

Левый защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал слухи о переходе в итальянский "Дженоа", а также поделился состоянием своего здоровья:

“Даже комментировать это не хочу, потому что нечего говорить. Здоровье? Все хорошо. Надеюсь, что уже к следующему туру, к матчу с "Черноморцем" буду готовиться. Буду ли играть – не знаю, но планирую готовиться. Здесь уже как решит медицинский штаб”, - ответил Миколенко.

Напомним, что итальянские СМИ сообщали , что "Динамо" хочет получить за защитника 20 миллионов евро, однако "Дженоа" не готов заплатить такую ​​сумму.

Отметим, что Миколенко пропустил последние три матча "бело-синих", а также поединки сборной Украины из-за травмы. Следующую встречу киевляне проведут против "Черноморца" 19 ноября.