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Гармаш: Читаю и анализирую критику к себе в интернете
Хавбек прислушивается к мнению фанатов
фото - Олександр Приходько
Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш прокомментировал критику в свой адрес.
– Я читаю, да. Бывает, прислушиваюсь к мнению, бывает – нет. В основном читаю и анализирую, правильно человек сказал или нет. Мне интересно. Если человек прав, что я плохо сыграл или неудачно что-то сделал, то я воспринимаю это нормально.
– Комментарии лучше не читать – всяких анонимов, которые только дерьмом и поливают?
– Я читаю их тоже. То же самое – анализирую, правильно человек пишет или нет. Если неправильно, то пусть пишет дальше, – рассказал хавбек.
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