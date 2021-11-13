Гармаш: Читаю и анализирую критику к себе в интернете

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш прокомментировал критику в свой адрес.

– Я читаю, да. Бывает, прислушиваюсь к мнению, бывает – нет. В основном читаю и анализирую, правильно человек сказал или нет. Мне интересно. Если человек прав, что я плохо сыграл или неудачно что-то сделал, то я воспринимаю это нормально.

– Комментарии лучше не читать – всяких анонимов, которые только дерьмом и поливают?

– Я читаю их тоже. То же самое – анализирую, правильно человек пишет или нет. Если неправильно, то пусть пишет дальше, – рассказал хавбек.