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Гармаш: Читаю и анализирую критику к себе в интернете

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек прислушивается к мнению фанатов

Гармаш: Читаю и анализирую критику к себе в интернете

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш прокомментировал критику в свой адрес.

– Я читаю, да. Бывает, прислушиваюсь к мнению, бывает – нет. В основном читаю и анализирую, правильно человек сказал или нет. Мне интересно. Если человек прав, что я плохо сыграл или неудачно что-то сделал, то я воспринимаю это нормально.

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– Комментарии лучше не читать – всяких анонимов, которые только дерьмом и поливают?

– Я читаю их тоже. То же самое – анализирую, правильно человек пишет или нет. Если неправильно, то пусть пишет дальше, – рассказал хавбек.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев)
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (1)
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emart57 (Киев)
13.11.2021 в 16:29
Молодец Денис! Играй и все будет отлично! Верим.
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