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Форвард Металлиста 1925: Хотим закончить первый круг УПЛ в четверке

Премьер-лига
(1 голосов)

Марлисон заявил, что команда намерена попасть в еврокубки

Форвард Металлиста 1925: Хотим закончить первый круг УПЛ в четверке

Фото: metalist1925.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Форвард "Металлиста-1925" Марлисон оценил турнирное положение харьковчан, а также поделился впечатлениями от матчей против украинских грандов.

– "Металлист 1925" идет в середине таблицы. Стоит ли перед командой задача попасть в еврокубки?

– Да. Мы намерены закончить первый этап чемпионата в четверке, чтобы по возобновлению первенства после зимы быть более спокойными и размеренно идти к своей цели. Все в команде мечтают о попадании в еврокубки. Думаю, это выполнимая миссия для нашей команды.

– Вы уже вкусили прелесть игр против "Динамо" и "Шахтера". Эти команды в отдельной категории?

– Да. Полагаю, "Шахтер" сильнее "Динамо". Во многом благодаря тому, что в "Шахтере" играет очень много сильных и техничных бразильцев. Я разговаривал с ребятами, и они рассказывают, что в "Шахтере" некоторые украинцы учат португальский, чтобы лучше понимать бразильцев на поле. Украинские футболисты более подкованы в тактических деталях.

– Кого-то лично из игроков "Шахтера" знаете?

– Знаю Фернандо, Марлона. Против Майкона играл в Бразилии, когда он за "Коринтианс" играл.

– А кто как игрок вам больше всего нравится в "Шахтере"?

– Фернандо. И Додо, – рассказал бразилец.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Марлисон
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Источник:
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
13.11.2021 в 23:54
он не заболел попасть в 4 -вы хоть закрепитесь в УПЛ
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Napoli
14.11.2021 в 00:34
Вероятно он перепутал Металлисты. А 1925, согласен, нужно думать чтобы вообще остаться
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