Форвард Металлиста 1925: Хотим закончить первый круг УПЛ в четверке

Форвард "Металлиста-1925" Марлисон оценил турнирное положение харьковчан, а также поделился впечатлениями от матчей против украинских грандов.

– "Металлист 1925" идет в середине таблицы. Стоит ли перед командой задача попасть в еврокубки?

– Да. Мы намерены закончить первый этап чемпионата в четверке, чтобы по возобновлению первенства после зимы быть более спокойными и размеренно идти к своей цели. Все в команде мечтают о попадании в еврокубки. Думаю, это выполнимая миссия для нашей команды.

– Вы уже вкусили прелесть игр против "Динамо" и "Шахтера". Эти команды в отдельной категории?

– Да. Полагаю, "Шахтер" сильнее "Динамо". Во многом благодаря тому, что в "Шахтере" играет очень много сильных и техничных бразильцев. Я разговаривал с ребятами, и они рассказывают, что в "Шахтере" некоторые украинцы учат португальский, чтобы лучше понимать бразильцев на поле. Украинские футболисты более подкованы в тактических деталях.

– Кого-то лично из игроков "Шахтера" знаете?

– Знаю Фернандо, Марлона. Против Майкона играл в Бразилии, когда он за "Коринтианс" играл.

– А кто как игрок вам больше всего нравится в "Шахтере"?

– Фернандо. И Додо, – рассказал бразилец.