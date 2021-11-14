Мать Мампасси: Сегодня дорога в сборную Украины закрыта, а завтра открыта. Возможно Марк будет играть и за сборную России

Мать арендованного у "Шахтера" защитника "Мариуполя" Марка Мампасси Владлена прокомментировала возможность перехода сына в российский клуб, а также его возможную смену гражданства :

“Еще официально ничего не объявлено. Я не имею права говорить пока. Но возможность перехода есть. Надеюсь, что все получится. Будет ли это “Локомотив”? Да.

Российское гражданство для Мампасси? Мы об этом пока не говорим. Разговор идет только о возможном трансфере, о смене гражданства речи пока нет.

Дорога в сборную Украины будет закрыта после перехода в Россию? Ну, жизнь меняется. Может, сегодня закрыта, а завтра будет открыта. Все может быть. Если сейчас Мампасси будет играть в “Мариуполе”, сборная для него тоже будет закрыта. Потому что в сборную Украины из «Мариуполя» не берут.

Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра — если мы еще даже не перешли. Но, в целом, все возможно”, - сказала Владлена.