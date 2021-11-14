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Мать Мампасси: Сегодня дорога в сборную Украины закрыта, а завтра открыта. Возможно Марк будет играть и за сборную России

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Считает, что из Мариуполя тоже не берут в сборную

Мать Мампасси: Сегодня дорога в сборную Украины закрыта, а завтра открыта. Возможно Марк будет играть и за сборную России

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мать арендованного у "Шахтера" защитника "Мариуполя" Марка Мампасси Владлена прокомментировала возможность перехода сына в российский клуб, а также его возможную смену гражданства:

“Еще официально ничего не объявлено. Я не имею права говорить пока. Но возможность перехода есть. Надеюсь, что все получится. Будет ли это “Локомотив”? Да.

Российское гражданство для Мампасси? Мы об этом пока не говорим. Разговор идет только о возможном трансфере, о смене гражданства речи пока нет.

Дорога в сборную Украины будет закрыта после перехода в Россию? Ну, жизнь меняется. Может, сегодня закрыта, а завтра будет открыта. Все может быть. Если сейчас Мампасси будет играть в “Мариуполе”, сборная для него тоже будет закрыта. Потому что в сборную Украины из «Мариуполя» не берут.

Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра — если мы еще даже не перешли. Но, в целом, все возможно”, - сказала Владлена.

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В статье: Украина Россия Марк Мампасси
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Источник:
sport-express

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Комментарии (15)
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Il Gatto
14.11.2021 в 12:26
Типовий запроданьский скам. Прапор (лднр) їм в руки.
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+1
-1
balamyt (Boston)
14.11.2021 в 12:22
Это пост для рук. Шахтера ,которые содержат свой фарм Мариуполь..как крик души матери и сына...Надоело ему играть за этот клуб т.к. вырос уже из их штанов..в Динамо и Зарб не берут ..Может Днепр1 или Металл..обратят внимание..если Мампасси действительно чего-то стоит..Нельзя отпускать в Россию способных укр.футболистов. да ему туда и не хочится..иначе бы по тихому свалили..без пиара..
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+1
0
Acsakal (Kharkiv)
14.11.2021 в 12:31
У мене одне питання: якщо Мампасьє дійсно такий класний захисник, то чого Маріуполь - лідер УПЛ за пропущеними голами?
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0
0
avatar
UA-Футбол-PRО (Ужгород)
14.11.2021 в 12:02
Треба цього уголька відправити на перевиховання до расиста Шапаренка
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+4
-3
fanat_football (Херсон)
14.11.2021 в 11:52
Дамочка, похоже, шантажирует и торгуется. Не хорошо!
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+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 11:17
Вот любят писать чушь, для разгара коментов, одно и тоже по пару раз в день, хотя тут и писать нечего! Никто едет в никуда, да пох!!!
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+3
0
Acsakal (Kharkiv)
14.11.2021 в 11:10
Виходить, що вата може бути не тільки біла.
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+6
-2
Igorich (Львів)
14.11.2021 в 10:56
Йпштвмть, він ще й ВЛАДімірЛЕНін!)))Хай пістує, вата єпана
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+8
-5
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
14.11.2021 в 10:54
Да не нужен сборной футболист, который сам не решил, за белых он или за коричневых! Наберут беспринципных карьеристов, а потом жалуемся что характера у сборной нет. Пусть едет в "надвеголовысильнеечемпионат".
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+7
-2
Astor Astor (Одесса)
14.11.2021 в 11:00
Чемпионат там действительно сильнее и платят намного больше (в среднем). Но мне не очень понятна политика Шахтера. Мампасси - очень толковый центральный защитник, как для своих лет, плюс обладает лидерскими качествами. Разбрасываться такими игроками, тем более с украинским паспортом - странная позиция. Разве что сам Мампасси твердо намерен уйти, ну тут мы пока ничего наверняка знать не можем.
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+5
-2
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
14.11.2021 в 11:43
Зьома, ти перш ніж повторювати пургу про "дійствітільно сільнєє", хоча б на рейтинґ УЕФА подивився... Проблема нашого рейтинґу - у відсутності скільки-небудь фінансово стабільного "третього" клубу (після ШД і ДК). У Країні морожених вареників фінансово конкерентних клубів - з десяток. Але НАВІТЬ за таких умов ми в рейтинґу НА ЦЕЙ МОМЕНТ 11-ті, а Мордор - 18-й.
+4
-1
fanat_football (Херсон)
14.11.2021 в 11:54
Странное дело оценивать силу чемпионата размером зарплат!
+3
-1
MaximSK (Киев)
14.11.2021 в 11:55
Если бы он был бы сильным защитником, он бы играл сейчас за Шахтер хотя бы на замене. Думаю он будет запасным в Локомотиве в первый год.
+1
0
KadimXa (Харьков)
14.11.2021 в 10:50
Сколько его агент платит СМИ,что они его так пиарят?
Ответить
+3
0
Astor Astor (Одесса)
14.11.2021 в 10:57
Да тут такая тема, что и пиарить особо не нужно. Все журналисты и редакторы новостей и сами не прочь хайпануть.
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+3
-2


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