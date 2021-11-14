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Мороз: Руководство клуба хочет сделать так, чтобы футболисты играли против Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Переговоры продолжаются

Мороз: Руководство клуба хочет сделать так, чтобы футболисты играли против Динамо

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал ситуацию с возможностью участия в матче против "Динамо" арендованных у киевлян игроков:

“Есть договоренность об аренде, руководство принимает решение, кто будет играть, а кто нет. На сегодняшний день у меня такой информации нет, что на 100% будут играть все футболисты. Изначально говорилось, что никто играть не будет. А сегодня руководство хочет сделать по-другому, чтобы футболисты играли.

Готовимся в штатном режиме. Ждем с нетерпением игры. С другой стороны – это чемпион страны, гранд. Нам хотелось бы, помимо результата, показать качественную игру”, - сказал Мороз.

Напомним, что сразу 16 игроков находятся в составе "Черноморца" в аренде из киевского "Динамо". Оба клуба сойдутся в личном противостоянии 19 ноября.

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В статье: Юрий Мороз Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 13:57
Спросите когда можно пукнуть!
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+2
-1
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Siren05 (Мариуполь)
14.11.2021 в 13:42
А я сколько себя помню, не помню ( извините за тавтологию ), чтобы руководство ШД, разрешало за бесплатно играть с ШД арендованным у них игроков. Возможно было лишь за баснословно высокую цену, т.е. практически невозможно!
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+1
-1
prostors (Вольногорск)
14.11.2021 в 13:38
УАФ должны принять решение, не больше 4-5 арендованных игроков из одной команды, а то и меньше. И ВСЕ. И не будет такого Черноморца и Мариуполя. Нашим грандам надо обкатывать молодежь, а вдруг кто заиграет, пусть ищут другое решение.
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+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
14.11.2021 в 14:24
Даже точнее - 4-5 аренд на ЛИГУ. Чтобы не было Мариуполь-1, Мариуполь-2, -3 и т.д. также как и Черноморцев.
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0
0
Бандеровець) (Одесса)
14.11.2021 в 12:58
Я твоё детство вместе с твоим руководством топтал
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0
-2


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