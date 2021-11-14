Мороз: Руководство клуба хочет сделать так, чтобы футболисты играли против Динамо

Главный тренер одесского "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал ситуацию с возможностью участия в матче против "Динамо" арендованных у киевлян игроков:

“Есть договоренность об аренде, руководство принимает решение, кто будет играть, а кто нет. На сегодняшний день у меня такой информации нет, что на 100% будут играть все футболисты. Изначально говорилось, что никто играть не будет. А сегодня руководство хочет сделать по-другому, чтобы футболисты играли.

Готовимся в штатном режиме. Ждем с нетерпением игры. С другой стороны – это чемпион страны, гранд. Нам хотелось бы, помимо результата, показать качественную игру”, - сказал Мороз.