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Мороз: Руководство клуба хочет сделать так, чтобы футболисты играли против Динамо
Переговоры продолжаются
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер одесского "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал ситуацию с возможностью участия в матче против "Динамо" арендованных у киевлян игроков:
“Есть договоренность об аренде, руководство принимает решение, кто будет играть, а кто нет. На сегодняшний день у меня такой информации нет, что на 100% будут играть все футболисты. Изначально говорилось, что никто играть не будет. А сегодня руководство хочет сделать по-другому, чтобы футболисты играли.
Готовимся в штатном режиме. Ждем с нетерпением игры. С другой стороны – это чемпион страны, гранд. Нам хотелось бы, помимо результата, показать качественную игру”, - сказал Мороз.
Напомним, что сразу 16 игроков находятся в составе "Черноморца" в аренде из киевского "Динамо". Оба клуба сойдутся в личном противостоянии 19 ноября.
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